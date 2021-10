Sergio Aguero époustouflé par la réaction du Camp Nou à ses débuts à Barcelone

Sergio Aguero a vraiment apprécié de faire ses débuts à Barcelone dimanche après avoir finalement fait sa première apparition en compétition pour le club depuis son départ de Manchester City.

L’Argentin a dû attendre la 88e minute pour entrer sur le terrain mais a été époustouflé par la réaction des supporters qui ont offert un accueil chaleureux au Camp Nou.

« Eh bien, c’était incroyable, les gens m’appelaient, chantaient mon nom. J’ai aimé la chanson et ce serait bien de s’y habituer », a-t-il déclaré. « Je tiens à les remercier sur le terrain pour cette affection. Je ne peux pas embrasser tout le monde individuellement, mais j’espère qu’ils apprécieront mon jeu sur le terrain.

Aguero a également publié un message sur les réseaux sociaux après le match pour remercier les fans pour leur soutien. Il a écrit : « Heureux de la victoire et d’avoir eu les premières minutes avec ce maillot. Merci à tous pour votre soutien Et c’est parti pour plus !!

Le retour d’Aguero est un autre coup de pouce pour Barcelone qui a également pu voir Ansu Fati faire son premier départ de la saison contre Valence. Aguero espérera plus de minutes mercredi lorsque le Barca reviendra en Ligue des champions contre le Dynamo Kiev.