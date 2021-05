Sergio Aguero et Memphis Depay “ fous ” de signer pour Barcelone – rapport

Sergio Aguero et Memphis Depay sont tous deux «fous» de signer pour Barcelone cet été avec les deux attaquants disponibles sur les transferts gratuits.

Le duo a tous deux été fortement liés à un changement de Camp Nou et ces rumeurs semblent se renforcer à l’approche de la fin de la saison.

Un nouveau rapport de Mundo Deportivo indique qu’un n ° 9 est une priorité pour Barcelone et qu’il est peu probable que ce soit Erling Haaland en raison de son prix énorme.

Aguero et Depay sont des options beaucoup plus réalistes et sont tous deux excitants quant à la possibilité de rejoindre les géants catalans.

Depay a déjà été vu à la recherche d’une maison à Barcelone et a récemment rencontré le directeur sportif Mateu Alemany.

Le Néerlandais s’est vu offrir «la moitié ou un peu plus de la moitié» de ce qui avait été convenu l’été dernier et semble disposé à accepter une réduction de salaire pour passer à l’action.

Aguero est considéré comme une «alternative» et serait heureux de terminer sa carrière à Barcelone aux côtés de Lionel Messi.

L’Argentin est également prêt à réduire son salaire pour déménager et est considéré comme un remplaçant décent, bien que le rapport ajoute qu’il pourrait être un partant «si sa forme est très bonne».