Sergio Aguero et Ousmane Dembele reviennent à l’entraînement à Barcelone

Ousmane Dembele et Sergio Aguero étaient les bienvenus sur le terrain d’entraînement de Barcelone lundi alors que les deux attaquants s’entraînaient avec le reste de l’équipe pour la première fois cette saison.

Les deux joueurs se rapprochent enfin d’un retour à l’action après avoir raté le début de la campagne en raison d’une blessure et ont entrepris un entraînement léger alors que l’équipe se remettait au travail après quelques jours de congé.

Le retour de Dembele et Aguero sera un gros coup de pouce pour Ronald Koeman après un début de campagne difficile et, avec Ansu Fati à nouveau en forme, augmentera les options offensives du Néerlandais.

Il n’est pas tout à fait clair quand les deux joueurs obtiendront réellement le feu vert médical pour jouer, mais il y avait eu des spéculations qu’Aguero pourrait enfin faire ses débuts lors du prochain match du Barça contre Valence dimanche.

Le Barca revient à l’action avec un peu de succès avec trois matchs contre Valence, le Dynamo Kiev et le Real Madrid en une semaine et Koeman ne peut sûrement pas se permettre trop de performances et de résultats médiocres.

L’entraîneur néerlandais a souligné à plusieurs reprises comment les blessures du club ont eu une grande influence sur le début de saison de l’équipe, et la pression sera désormais de livrer avec Fati de retour et Aguero et Dembele suivront bientôt.