Sergio Agüero explique pourquoi il n’a pas pris le maillot #10 de Lionel Messi à Barcelone

Sergio Agüero a commenté publiquement les rumeurs selon lesquelles des joueurs du FC Barcelone lui auraient demandé de prendre le maillot #10 après le départ de son ami et compatriote Lionel Messi.

Agüero portait le n°10 pour son ancien club, Manchester City, mais il ne l’a pas pris à Barcelone même après le départ de Messi.

Dans le presseur d’après-match après ses débuts, une victoire 3-1 sur Valence, Agüero a confirmé que des joueurs vétérans lui avaient demandé de porter le célèbre maillot.

Cependant, il les a refusées pour porter le #19.

« C’est le numéro que j’ai utilisé lors de la Coupe du monde U-20 en Hollande et aussi en équipe nationale », a-t-il déclaré.

« Leo avait le #10, et quand Piqué et quelques personnes du club m’ont parlé du #10, j’avais déjà demandé le #19. En plus, le n°10 a l’air plutôt bien sur Ansu Fati. Il est revenu avec enthousiasme, il est jeune et nous devrions être reconnaissants d’avoir un tel talent dans nos rangs.

Fati est récemment revenu d’une blessure à long terme et a eu un impact instantané en portant l’ancien numéro de Messi. Il était à nouveau cadré contre Valence et a également obtenu un penalty qui a été converti par Memphis Depay.

Agüero ne tarit pas d’éloges sur le jeune.

« Il faut l’aider à continuer à grandir car aujourd’hui c’est très difficile de rester au plus haut niveau. Nous, les vétérans, sommes là pour le soutenir. Vous pouvez dire qu’il a un talent, le genre qui ne sort pas souvent. et vous devez en profiter », a-t-il déclaré.