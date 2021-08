Sergio Aguero fait le point sur son avenir et envoie un message à Lionel Messi .

Sergio Aguero a rejoint Barcelone pour réaliser son ambition de jouer dans le même club que Lionel Messi

Sergio Aguero a publié une brève déclaration de soutien à Lionel Messi après avoir vu son rêve de jouer aux côtés de son coéquipier international de longue date au niveau du club anéanti.

La présence de Messi à Barcelone avait été un facteur énorme dans la décision d’Aguero de mettre un terme à sa carrière record à Manchester City à la fin de la saison dernière.

Le meilleur buteur de tous les temps de City a rejoint les géants catalans plus tôt cet été, avant que Messi et lui ne fassent équipe pour aider l’Argentine à remporter un titre historique en Copa America.

Le duo dynamique, cependant, va maintenant se séparer avec Messi un agent libre après qu’il se soit vu refuser la possibilité de signer un nouveau contrat en raison de la réglementation stricte du plafond salarial de la Liga.

Messi semble désormais destiné à rejoindre le Paris Saint-Germain, mais doit tenir une conférence de presse dimanche pour lever officiellement le rideau sur ses 21 ans de carrière à Barcelone.

Avant ce briefing, Aguero a posté un bref message sur sa page Instagram qui disait : « Tout le meilleur quoi qu’il arrive, mon ami. Et toujours avec ce sourire. Je t’aime.’

Plus : FC Barcelone



Le départ soudain de Messi avait conduit à des informations affirmant qu’Aguero était tellement mécontent de la situation qu’il envisageait déjà son avenir dans le club qu’il a rejoint il y a à peine deux mois et envisageait de déposer une demande de transfert.

Aguero a été confronté à des fans alors qu’il quittait le terrain d’entraînement du club samedi et a démenti ces rumeurs en disant: “Ne vous inquiétez pas, vous m’avez toute l’année.”



PLUS : Lionel Messi s’apprête à briser le silence sur la sortie de Barcelone lors d’une conférence de presse



PLUS : Lionel Messi invité à rejoindre Cristiano Ronaldo à la Juventus par la star d’Everton James Rodriguez

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();