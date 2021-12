Sergio Aguero fera une déclaration sur son avenir à Barcelone

Barcelone a annoncé que l’attaquant Sergio Aguero ferait une déclaration sur son avenir demain au milieu des spéculations sur le fait qu’il est sur le point de raccrocher.

Le président Joan Laporta rejoindra Aguero pour l’annonce qui aura lieu au Camp Nou.

Aguero n’a plus joué depuis octobre, date à laquelle il a été contraint à l’écart contre Alaves après avoir ressenti une gêne thoracique. L’attaquant a ensuite été diagnostiqué avec une arythmie et le Barça a confirmé qu’il serait traité au cours des trois prochains mois.

La période de trois mois s’étend jusqu’à la fin janvier, mais Aguero proposera désormais une mise à jour sur ce qui se passera ensuite. Il a été largement rapporté qu’il annoncera que sa carrière de footballeur est terminée à cause de ses problèmes cardiaques.

Aguero n’a joué que cinq fois pour Barcelone, marquant à El Clasico contre le Real Madrid, après avoir effectué un transfert gratuit de Manchester City.

L’Argentin a quitté les Citizens en tant que meilleur buteur du club et après avoir remporté cinq titres de Premier League, la FA Cup et six Coupes de la Ligue.