Sergio Aguero met fin à une sécheresse de 417 jours en Premier League alors que Man City a égalé le record à l’extérieur lors de sa dernière victoire contre Fulham

Sergio Aguero a mis fin à sa sécheresse de 417 jours en Premier League alors que Man City a produit un affichage dévastateur en seconde période pour écarter Fulham, menacé de relégation, lors d’une victoire 3-0 à Craven Cottage.

John Stones et Gabriel Jesus étaient également sur la bonne voie pour les hommes de Pep Guardiola, qui ont égalé un record de club de 16 matchs sans défaite sur la route et ont maintenant une avance de 17 points au sommet de la Premier League.

AFP Aguero a mis fin à sa sécheresse de 14 mois en Premier League

AFP Jésus a doublé l’avance de City à Craven Cottage

Guardiola a apporté sept changements à l’équipe de la ville qui a battu Southampton 5-2 mercredi soir, avec Aguero et Jesus tous deux partants.

Joao Cancelo, John Stones, Benjamin Mendy, Rodri et Ferran Torres étaient les autres changements.

City a pris les devants à Craven Cottage avec leur première attaque de la seconde mi-temps, après que Fulham ait travaillé dur dans les 45 premiers pour maintenir le niveau de score.

Stones a tapé dans le fond du filet d’un ballon dans la surface par Joao Cancelo, surpassant tout le travail acharné de Fulham depuis la première mi-temps.

Moins de 10 minutes plus tard, City doublait son avantage après un heureux rebond.

Getty Images – Getty Stones a marqué quatre buts lors de ses 10 derniers matchs de Premier League pour City

24 – Lors des 13 matchs de Premier League au cours desquels Sergio Agüero et Gabriel Jesus ont débuté ensemble, ils ont marqué un total de 24 buts (9 pour Jesus, 15 pour Agüero). Dynamique. #FULMCI https://t.co/u3tRBuQndP – OptaJoe (@OptaJoe) 13 mars 2021

Joachim Andersen a dégagé le ballon dans son coéquipier Ivan Cavaleiro, et il a rebondi derrière la ligne de fond de Fulham et sur le chemin de Jésus, qui avait assez de temps et d’espace pour contourner le gardien de but avant de mettre le ballon au fond des filets.

Les visiteurs ont porté le score à 3-0 peu de temps après alors que l’ancien City Man Tosin Adarabioyo a été pénalisé pour une poussée sur Ferran Torres dans la surface de réparation et l’arbitre Andre Marriner a immédiatement pointé le point de penalty.

Aguero a ensuite tiré le ballon dans le coin du but et passé Alphonse Areola, qui avait plongé dans le bon sens.