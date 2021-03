Darren Bent a déclaré à talkSPORT que Sergio Aguero n’était PAS sur sa liste des cinq plus grands attaquants de l’histoire de la Premier League… car il n’est pas dans la même ligue que l’icône d’Arsenal Thierry Henry.

L’ancien buteur a bruillé quelques plumes lors de l’émission du petit-déjeuner de mardi en réagissant à la nouvelle d’Aguero appelant le temps de sa brillante carrière de dix ans à Manchester City.

GETTY

Sergio Aguero est devenu le meilleur buteur de tous les temps de Man City en 2017, dépassant le record d’Eric Brook en 78 ans

City a confirmé que son meilleur buteur de tous les temps partirait à la fin de la saison, à l’expiration de son contrat, marquant la fin d’une époque en tant que dernier membre restant de l’équipe vainqueur du titre 2011/12 du club.

Il ne part pas seulement en tant que légende de la ville, le club annonçant qu’Aguero obtiendra une statue aux côtés de Vincent Kompany et David Silva, mais comme l’un des plus grands buteurs de la Premier League… n’est-ce pas?

L’Argentin n’est peut-être pas en mesure de revendiquer le record du meilleur buteur anglais – ses 181 buts le font quatrième devant Alan Shearer, Wayne Rooney et Andy Cole – mais il est de loin le plus efficace.

Aguero possède le meilleur ratio de minutes par but de l’histoire de la Premier League, avec un record qui le place au-dessus d’une foule de légendes décorées de célébrités du jeu anglais.

Il quittera également City en tant que joueur d’outre-mer le plus marqué de l’histoire de la ligue et détiendra également le record du plus grand nombre de tours du chapeau marqués avec 12.

Mais ce n’est pas suffisant pour l’ancien attaquant de Premier League Bent, qui a révélé sa liste des cinq premiers sur talkSPORT, et Aguero était introuvable.

Yaya Touré parle à Jim White de la nouvelle que Sergio Aguero quittera Manchester City à la fin de la saison

«Il est l’un des meilleurs, il faut le dire», a commencé Bent.

«Son ratio buts / minute est incroyable. En ce qui concerne la transition de Man City vers ce qu’ils sont maintenant, il en a joué un rôle majeur, c’est un joueur exceptionnel et les fans de Man City le manqueront.

«Mais, je place Thierry Henry au-dessus de lui», dit-il, alors que son allégeance d’enfance à Arsenal se manifestait haut et fort.

«Pour moi, Thierry est le meilleur et personnellement je ne pense pas qu’Aguero soit dans la même catégorie en termes de jeu complet.

«Il y a beaucoup de choses que Thierry pourrait faire qu’Aguero ne peut pas, mais c’est très limité ce qu’Aguero peut faire que Thierry n’a pas pu faire.

«Pour être le meilleur, il y a tellement d’arguments. Il faudrait dire Alan Shearer, 260 est un record incroyable, et je pense que Rooney est là-haut.

«Si vous me demandez qui sont mes cinq premiers, ce serait: Thierry Henry, Didier Drogba, Ian Wright, Wayne Rooney et Alan Shearer.

«Donc Aguero ne ferait pas de mon top cinq préféré.

Thierry Henry a marqué 226 buts pour Arsenal en huit saisons, et Darren Bent dit qu’il est le meilleur que la Premier League ait jamais vu

«Et quelqu’un qui ne reçoit pas de mention est Andy Cole, il a marqué 181 buts en Premier League mais un seul d’entre eux était un penalty, dans toute sa carrière, cela l’effraie en soi!

«Quand on regarde en arrière sur Thierry, tout ce qu’il a fait s’est déroulé sans effort en termes de finition, de passes décisives, de rythme, il faudrait dire que dans une période, il était tout simplement imparable.

«Alan Shearer n’était qu’une machine à buts, chaque saison comptait plus de 20 ans et il avait deux grosses blessures où il a raté à peu près deux saisons.

«Ensuite, il y a un joueur comme Drogba, et si je dois choisir un joueur parmi tous ceux de ma liste pour une finale de coupe, je choisis Drogba.

«Et ça vient d’un fan d’Arsenal, il nous a terrorisés! Mais son record de buts en Premier League, en finale de la FA Cup et en finale de la Ligue des champions, je le place devant.