Sergio Aguero prend sa retraite mais on se souviendra toujours d’avoir brisé le cœur des fans de Fergie et de Manchester United avec un but contre QPR pour remporter le titre de Premier League

Sergio Aguero a marqué l’un des buts les plus emblématiques de la Premier League lorsqu’il a remporté à Man City son tout premier titre de Premier League en 2012.

L’attaquant légendaire, qui a marqué 181 buts dans l’élite en 10 ans, a laissé l’Etihad en transfert gratuit cet été pour Barcelone, mais son séjour en Espagne a pris fin prématurément.

Le but d’Aguero contre QPR en 2012 restera l’un des plus grands moments de la Premier League

En octobre, Aguero a reçu un diagnostic d’arythmie cardiaque et ces problèmes de santé l’ont contraint à prendre sa retraite après seulement six mois de carrière au Barça.

L’attaquant, cependant, restera dans les mémoires pour avoir marqué le but vainqueur à la quatrième minute du temps d’arrêt lors d’une victoire 3-2 sur QPR pour guider City vers une première couronne de haut niveau en 44 ans… et priver leurs rivaux de Manchester d’un autre Premier ministre. Titre de la ligue.

United de Sir Alex Ferguson avait besoin d’améliorer le résultat de City pour les éliminer de la première place lors de la dernière journée de la campagne 2011/12.

Les deux clubs ont eu des matchs très gagnables avec United se rendant à Sunderland et City accueillant QPR menacé de relégation.

Les Red Devils avaient fait leur travail avec Wayne Rooney marquant le seul but du match au Stadium of Light alors que City était incroyablement mené 2-1 contre 10 QPR à la 90e minute.

L’équipe de Roberto Mancini avait pris une avance en première mi-temps grâce au favori des fans Pablo Zabaleta, mais a été retardée par les buts de Djibril Cisse et Jamie Mackie après la reprise.

Mackie a donné à QPR une avance choquante en deuxième mi-temps

Mackie avait même mis QPR en tête alors qu’ils jouaient avec 10 hommes en raison de l’expulsion de Joey Barton pour avoir expulsé Aguero.

Et avec le temps qui s’écoulait, il semblait que ce ne serait pas le jour de Man City.

Cependant, Edin Dzeko a pris un corner dans la deuxième minute du temps additionnel pour donner une lueur d’espoir aux hôtes.

Et puis c’est arrivé.

Mario Balotelli, avec sa seule passe décisive dans un maillot de Man City, a joué le ballon à Aguero, qui a fait preuve d’un superbe sang-froid pour passer le ballon devant Paddy Kenny.

L’Argentin a envoyé les fidèles d’Etihad dans une frénésie, tandis que les caméras retournaient au Stadium of Light pour montrer une équipe United complètement désemparée.

Le patron de Man City, Roberto Mancini, et le reste de l’Etihad ont éclaté de joie quand Aguero a marqué

Ferguson ne pouvait pas croire ce que City avait fait

Ferguson a même eu besoin d’un moment pour se calmer avant de parler à ses joueurs dans le vestiaire, selon l’ancien entraîneur des gardiens de Man United, Eric Steele.

Il a déclaré à l’Athletic: «J’ai pris Paddy Kenny à partie. Comment pouvez-vous le faire entrer à votre poste le plus proche d’Aguero ? « Je ne m’attendais pas à ce qu’il frappe avec autant de rythme ».

« Je suis quand même devenu fou parce que quand vous le regardez depuis le coup d’envoi après l’égalisation, tout ce que QPR avait à faire était de garder le ballon. Qu’ont-ils fait? Écrasez-le.

«Ils ont joué vers l’avant, puis Martin Tyler a pris le relais. La voix. Pouah. Ce furent les cinq minutes les plus longues dans le vestiaire, quand nous sommes tous rentrés. Tout le monde s’est assis.

Les fans de Manchester United ont été sous le choc lorsque la nouvelle du vainqueur d’Aguero leur est parvenue

«Je pense que le chef est sorti de la pièce et est finalement revenu. Il avait besoin d’un moment personnel.

« Ensuite, il a simplement dit : « Cela ne se reproduira plus. » S’il pensait à partir, je pense que cela a changé très rapidement.

« Ensuite, nous avons remporté le championnat par 11 points. Et les gens disent que nous avons remis une équipe vieillissante.

Les stars de Manchester United étaient désemparées à temps plein

Le gardien de QPR Kenny se souvient avoir vu les fans de City CRYING alors que leurs espoirs de titre s’évanouissaient à chaque minute qui passait avant les exploits d’Aguero.

Il a déclaré à talkSPORT: «Je me souviens d’avoir mené 2-1, nous n’étions plus que 10 hommes. Joey Barton avait été expulsé.

«On pouvait voir les fans pleurer. Je prenais tellement de temps pour les coups de pied de but. On pouvait voir l’émotion des fans.

«Ils ont réussi à revenir à 2-2 et nous avons en quelque sorte eu une idée de la réaction de nos fans que nous sommes en sécurité [from relegation]. Et puis ce moment.

«Quand il a reçu ce ballon pour la première fois, il aurait pu le fouetter et il a touché et le sang-froid qu’il a montré… c’était un moment incroyable et spécial en Premier League. Tout le bruit était effrayant.

Man City s’apprête à honorer Aguero avec une statue

L’animateur de talkSPORT Jason Cundy, quant à lui, a qualifié le but d’Aguero de moment le plus emblématique de l’histoire de la Premier League.

Il a déclaré: « Même maintenant, quand je l’écoute, que je regarde tous les matchs à l’écran et que vous saviez que Man United avait fait ce qu’il devait faire à Sunderland, j’en ai toujours la chair de poule.

« C’est, pour moi, le moment le plus emblématique de la Premier League. »