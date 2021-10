Sergio Aguero : Quel joueur ne veut pas être à Barcelone ?

Sergio Aguero insiste sur le fait qu’il ne regrette pas son transfert à Barcelone, l’attaquant devant enfin faire ses débuts pour le club dimanche contre Valence.

L’Argentin a été contraint d’attendre pour faire sa première apparition en raison d’une blessure, mais a disputé un match d’entraînement hier contre Cornella et a marqué pour la première fois sous un maillot de Barcelone.

Il y a eu des rumeurs au cours de l’été selon lesquelles Aguero voulait quitter le Barça, après avoir vu Lionel Messi partir, mais le joueur de 33 ans insiste sur le fait que ce n’était pas du tout le cas.

« Non. Soyons honnêtes. Quel joueur ne veut pas être au Barça ? Je vous dirais que la majorité des footballeurs aimeraient porter ce maillot, peu importe à quel point le Barça est bon ou mauvais », a-t-il déclaré. «Je suis arrivé avec l’espoir de jouer avec Leo et qu’une bonne équipe serait constituée, ce que le club a essayé de faire. Quand ils m’ont appelé, j’ai pensé : « Je me fiche de ce qu’ils me paient. Je me sens bien et je vais aider l’équipe autant que je peux.

On a également demandé à Aguero s’il pensait que la différence entre lui et des joueurs comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo était « technique ou mentale » et a révélé qu’il y avait beaucoup réfléchi et avait même demandé son avis au GOAT.

«Plusieurs fois, j’ai pensé à ce qui manquait», a-t-il déclaré. « Et un jour, j’ai demandé à Leo. Il m’a dit que pour avoir une chance de gagner le Ballon d’Or, je devais gagner la Ligue des Champions. Et il a raison. Origine | El Pais

L’attaquant est sur le point de commencer sur le banc lorsque le Barça revient à l’action contre Valence, mais devrait obtenir environ 20 minutes en seconde période au Camp Nou.