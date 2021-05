Sergio Aguero quitte Barcelone avec style, mais est-ce que Thomas Tuchel est tout cela?

Vous devez vraiment applaudir Tottenham Hotspur.

Ils nous ont fait y aller, j’ai presque pensé qu’ils allaient obtenir l’un des résultats les plus parfaits de la dernière journée.

.

Kane a marqué ce qui pourrait s’avérer être un but d’adieu pour les Spurs contre Leicester

Pour l’œil non averti, il semblait que les Spurs se soient rendus à Leicester avec l’intention de gagner et de s’assurer leur place dans la nouvelle Ligue de conférence Europa, intéressante et prestigieuse de la saison prochaine.

Mais pour ceux d’entre nous qui aiment penser que nous savons une chose ou deux, Tottenham a commodément utilisé le récit des médias selon lequel il était “ Spursy ” à leur avantage, donnant deux pénalités.

Ceux-ci ont été bien rangés par Jamie Vardy, ce qui signifie que Leicester a eu son souhait de football en Ligue des champions et que les Spurs ont eu le leur – ne perdant pas leur temps à taper dans un ballon dans une autre compétition sans signification jeudi soir.

Mieux encore? La défaite permettrait à Arsenal, gagnant naïvement 2-0 à Brighton, de glisser en septième position.

.

Gareth Bale a marqué deux fois le dernier jour de la saison

Oh, comment Ryan Mason et les gars ont dû sourire en seconde période alors que l’ensemble parfait d’événements se déroulait – Harry Kane imaginant enfin réaliser quelque chose de significatif en son temps avec le club.

Et puis Leicester s’est rendu compte qu’ils allaient finir dans le top quatre et a continué collectivement, et je pense que c’est le terme sportif technique, se tapent complètement.

Après avoir été dans les quatre premières places toute la saison jusqu’à ce qu’il disparaisse momentanément au cours de la semaine après avoir perdu contre Chelsea, Leicester a réussi à y revenir avec environ 20 à jouer – pour imploser dans un style impressionnant.

Je veux dire, ils l’ont embouteillé d’une grande hauteur la saison dernière, mais c’était un nouveau niveau.

Vous devez vous sentir un peu pour Kasper Schmeichel – le héros de Wembley – qui frappe un corner dans son propre filet et termine la saison sur-le-champ.

.

Ce fut une journée décevante pour Leicester

Brendan Rodgers avait besoin de Chelsea pour leur rendre service et bon sang, ont-ils fait. Imaginez aller à Villa et perdre alors que vous n’aviez besoin que d’un résultat positif pour assurer le football de la Ligue des champions la saison prochaine.

Bien sûr, cela pourrait être le double-bluff ultime (ou quelque chose, je me confond maintenant, sans parler de vous) de Tottenham

Ont-ils soudainement réalisé qu’en tuant les rêves de Leicester de la Ligue des champions, Rodgers pourrait soudainement être intéressé à les reprendre la saison prochaine? Si tel est le cas, j’applaudis encore une fois Daniel Levy pour son génie pur.

Kane a obtenu le Soulier d’Or, naturellement, et Gareth Bale a choisi ses dernières minutes dans un maillot de Tottenham pour ressembler à nouveau à un footballeur de Premier League.

Imaginez si Florentino Perez regardait cela et tombait sur un nouveau plan astucieux pour l’été. Bale a décidé, apparemment, mais le garde pour lui.

.

Les stars de Tottenham, Harry Kane et Gareth Bale, seront-elles avec le club la saison prochaine?

Je crois que le langage courant moderne est «fraude» – et je n’aurais pas été surpris de voir ce mot et Thomas Tuchel dans le même Tweet si Chelsea avait réussi à terminer cinquième du tableau. cinquième, perdre la finale de la FA Cup et probablement perdre la Ligue des champions contre City?

Je suis sûr que Frank Lampard aurait pu y parvenir. OK, ça pourrait le pousser – et ça n’a pas vraiment atterri comme ça, mais c’était très, très proche.

Pouvons-nous tous sortir du train de Thomas Tuchel maintenant? Je me prépare pour une chute tout-puissant quand ils renverseront le sort de Pep la semaine prochaine, mais il ne gagne pas la finale et il a amené Chelsea au point où c’était à 100% entre leurs propres mains avant le week-end et a perdu le match qu’ils devait gagner – et avait besoin des Spurs, les Spurs de tout le monde, pour les renflouer. Sommes-nous sûrs qu’il est tout cela?

Crédit à Aston Villa, cependant – Bertrand Traoré, l’un des nombreux rejetés par Chelsea, s’est avéré essentiel lorsque de nombreux autres hommes de Chelsea avec une plus grande réputation ont décidé de ne pas se présenter.

.

Thomas Tuchel a remercié Tottenham d’avoir aidé Chelsea “ chanceux ” à atteindre la Ligue des champions

Tout le chaos au King Power et à Villa Park nous a distraits d’un travail très efficace des anciens champions d’Anfield.

Liverpool de Jurgen Klopp s’est ressuscité pour terminer troisième. Sadio Mane en a fait assez pour signifier qu’il ne sera probablement pas l’attaquant menacé pour sa place la saison prochaine.

Un autre jour, la vraie histoire aurait été que Pep Guardiola envoie Sergio Aguero au moment idéal pour dire adieu au football de Premier League.

Le buteur record de City était sur le terrain en quelques minutes et avait marqué deux des buts les plus classiques d’Aguero que vous puissiez imaginer.

Dieu merci, Everton était l’opposition ou cela ne serait probablement pas arrivé. Imaginez suggérant qu’ils pourraient être dans une course au titre plus tôt dans la saison.

Aguero a maintenant le plus grand nombre de buts en Premier League pour un seul club et part pour réparer les dégâts qu’il s’est infligé à Barcelone.

.

Aguero a terminé sa carrière en Premier League avec style en remportant un autre trophée dans un maillot de Man City

Les fans de Newcastle sont-ils toujours à la recherche de Steve Bruce?

Il vous a amené au 12e rang, un exploit impressionnant dans l’une des saisons les plus difficiles que le club aura jamais. Je veux dire, imaginez Liverpool perdre deux de ses meilleurs joueurs pendant de longues périodes et voir comment ils se débrouillent.

West Ham semble vraiment avoir grandi maintenant.

Il n’y a eu aucun drame, peu de moments déchirants, aucun des trucs “ géniaux, nous l’avons encore gâché ” au stade d’athlétisme alors que les Moysiah menaient les Hammers au sixième rang et en Europe avec une victoire 3-0 sur Southampton.

Tout le monde parle à juste titre de son travail de réparation sur Jesse Lingard, mais qu’en est-il de Pablo Fornals, hein?

.

David Moyes veut garder Jesse Lingard et Declan Rice à West Ham la saison prochaine

Juan Mata a peut-être marqué son dernier but pour Manchester United le jour où un autre enfant de l’académie a marqué son premier.

United a gâché les adieux de Nuno aux Wolves en s’imposant (à nouveau) à l’extérieur avec un penalty douteux (encore) et a réussi à gagner sans prendre de retard – cela doit être un bon signe avant la finale de la Ligue européenne de mercredi.

.

Nicolas Pepe a montré ses talents lors d’une victoire sur Brighton

Leeds a terminé sa saison en beauté, battant West Brom de Big Sam 3-1 dans ce qui pourrait bien être le dernier match d’Allardyce en Premier League (probablement pas, à la réflexion – Watford, décembre 2021 – vous l’avez entendu ici en premier).

Sheffield United a battu Burnley dans le match dont personne ne se souciait le moins du monde – même leurs fans.

HABITENT

Nouvelles de transfert: Konate à Liverpool, Hazard pourrait être vendu alors que Mbappe laisse tomber un indice sur l’avenir

méditer

Gareth Southgate retardera la décision finale sur l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020

dernier

L’ancien patron de Benfica devrait remplacer Nuno chez Wolves avec Mendes jouant un rôle clé

demande

Brentford et Swansea réclament une capacité accrue lors de la finale des barrages du championnat

retour à la maison?

Madrid rend Hazard disponible pour 43 millions de livres alors que les yeux belges choquent le retour de Chelsea

Info

Ronaldo et Dias en tête des titulaires à l’Euro 2020 – Portugal profil, effectif, calendrier

Tales from the Top Flight: La revue légèrement ironique de l’annuaire de la saison de Premier League 2020/21 sera en vente via Amazon dans un avenir pas trop lointain. Garde les yeux ouverts.