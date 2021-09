Sergio Aguero révèle pourquoi il ne voulait pas du maillot n ° 10 de Lionel Messi à Barcelone

Sergio Aguero a parlé de sa décision de ne pas reprendre le maillot n ° 10 de son ami proche et coéquipier argentin Lionel Messi.

L’attaquant était l’un des noms du cadre à porter le numéro emblématique après le départ choc de Messi du Camp Nou cet été.

Cependant, Aguero a déclaré qu’il n’avait jamais été tenté de porter le n ° 10 et a pris le temps d’expliquer sa décision.

« Pour moi, la sortie de Leo a aussi été un choc. Ils m’ont offert le maillot 10 et mes coéquipiers ont fait écho : « Portez-en 10, portez-en 10 ! Mais il ne s’agit pas de savoir si je voulais le porter ou non. C’est que je suis venu ici en pensant : ‘Je vais jouer avec Léo et Léo va en mettre 10.’ Quand ce qui s’est passé est arrivé, je n’allais pas toucher à cette chemise.

« Plus que tout parce que je suis très proche de Leo. Peut-être que Messi aimerait que je porte le maillot numéro 10, mais il ne s’agit pas de cela, il s’agit de le respecter. Je ne vais pas jouer avec le numéro 10. S’ils veulent que d’autres joueurs le portent, d’accord, pas de problème. Ce n’est pas le mien!”

Origine | El Périodique