Sergio Aguero semble prêt à raccrocher ses bottes six mois seulement après avoir rejoint Barcelone.

La saison de l’Argentin a été gâchée par des blessures et des problèmes de santé et a souffert de douleurs à la poitrine lors de son premier départ en compétition pour le club espagnol, contre Alaves en octobre, et a été remplacé avant la mi-temps.

En octobre, Aguero a reçu un diagnostic d’arythmie cardiaque et ces problèmes de santé devraient le voir prendre sa retraite.

Aguero a été immédiatement transporté à l’hôpital pour des tests cardiologiques, le Barça confirmant que l’attaquant sera absent pendant trois mois.

Cependant, il est désormais probable qu’il suive les conseils des médecins concernant sa carrière de joueur à la suite des résultats de son «examen cardiaque».

Une conférence de presse mercredi matin, à laquelle assisteront les joueurs du Barça et le président Joan Laporta, devrait le voir annoncer sa retraite du football.

Le joueur de 33 ans a joué cinq fois pour les géants catalans depuis qu’il a rejoint l’équipe de la Liga lors d’un transfert gratuit cet été, s’étant révélé être l’un des meilleurs joueurs à avoir jamais honoré la Premier League dans un sort chargé de trophées à Manchester City.

Aguero a marqué 260 buts pour City au cours de ses dix années au club

Il a fait ses débuts à Barcelone en octobre et a marqué lors de la défaite 2-1 du club contre le Real Madrid lors du Clásico après s’être remis d’une blessure au mollet.

Aguero a commencé sa carrière de joueur à Independiente, en Argentine, entre 2003 et 2006 avant de signer pour l’Atletico Madrid.

Il a fait sa percée à l’Atletico où il s’est imposé comme un « buteur éprouvé » et a marqué 102 buts en 234 apparitions, guidant le club vers le succès de la Ligue Europa en 2010.

Il a ensuite rejoint Man City à l’été 2011 et a connu une première campagne prolifique, marquant le vainqueur du temps additionnel contre les Queens Park Rangers pour mettre fin à l’attente de 44 ans du club pour un titre de champion.

L’héroïsme tardif d’Aguero en 2012 restera l’un des plus grands moments de la Premier League

Le succès a défini le sort d’Aguero en Premier League

GETTY

La Ligue des champions est le seul trophée qui lui échappe cependant

Il a guidé le club vers cinq titres de Premier League, six Coupes de Ligue et une FA Cup au cours de ses 10 années à l’Etihad Stadium.

Aguero est également devenu le meilleur buteur de tous les temps des Citizens avec 260 buts et le quatrième meilleur buteur de l’histoire de la Premier League.

Son déménagement en Espagne était en partie motivé par le désir de jouer avec son compatriote Lionel Messi, mais des problèmes financiers ont vu son ami partir pour le Paris Saint-Germain, bien qu’ils partagent toujours la gloire sur la scène internationale.

La dernière contribution d’Aguero pour l’Argentine a eu lieu lors de la récente Copa America lorsqu’il est entré en jeu lors de la victoire en quart de finale contre l’Équateur alors que l’équipe remportait le trophée pour la première fois en 28 ans.