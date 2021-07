Sergio Agüero se présente quatre jours plus tôt pour commencer sa carrière à Barcelone

Le nouvel attaquant de Barcelone a déjà commencé à travailler. Sergio Agüero a écourté sa pré-saison et a commencé vendredi un travail individuel au centre d’entraînement du club, alors qu’il ne devait rejoindre l’entraînement que lundi prochain.

Ce fut une séance individuelle légère et Kun ne rencontrera ses nouveaux coéquipiers qu’à leur retour d’Allemagne la semaine prochaine, mais le fait qu’il se soit présenté quatre jours plus tôt pour essayer de se mettre en forme le plus rapidement possible montre son engagement envers son nouveau club.

Agüero a gagné des vacances plus longues après avoir remporté la Copa America avec l’Argentine cet été, et il pourrait être disponible pour le trophée Joan Gamper contre la Juventus la semaine prochaine pour sa première action avec les Blaugrana.