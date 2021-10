Sergio Aguero transporté à l’hôpital après avoir été blessé lors du tirage au sort de Barcelone

Sergio Aguero a été remplacé dans la première moitié du match au Camp Nou (Photo: .)

Sergio Aguero a été expulsé lors de la première mi-temps du match nul de Barcelone avec Alaves samedi soir et envoyé à l’hôpital pour des tests après avoir subi une blessure à la poitrine et des difficultés respiratoires apparentes.

Aguero effectuait son premier départ au Camp Nou, mais il y avait des scènes inquiétantes alors qu’il se retrouvait au sol à la fin de la première mi-temps en se tenant la poitrine et la gorge.

L’équipe médicale s’est précipitée sur le terrain, emportant avec elle une civière, mais Aguero est revenu sur pied et a pu quitter le terrain de ses propres forces, remplacé par Philippe Coutinho après plusieurs minutes de traitement.

Cependant, des inquiétudes subsistaient et l’homme de 33 ans a été transporté à l’hôpital pour des tests supplémentaires afin de voir quel était le problème.

Les rapports d’El Chiringuito suggèrent que l’ancien attaquant de Manchester City va « bien » et que le voyage à l’hôpital n’était qu’une précaution, mais c’était néanmoins un scénario inquiétant.

Concernant les scènes vers la fin de la première mi-temps au Camp Nou, mais heureusement Sergio Aguero a pu quitter le terrain sans avoir besoin d’une civière ð?????? Espérons qu’il revienne bientôt en action ð??¤?? pic.twitter.com/1T4gSGHvuV – Premier Sports (@PremierSportsTV) 30 octobre 2021

Barcelone avait l’entraîneur de l’équipe B Sergi Barjuan en charge du premier match depuis que Ronald Koeman a été limogé en tant que manager.

Memphis Depay a marqué le premier but du match après 49 minutes, mais l’avance n’a pas duré longtemps, avec Luis Rioja nivelant les choses trois minutes plus tard.

Le match nul laisse le Barça à la neuvième place de la Liga, à huit points du leader de la ligue, le Real Madrid, n’ayant récolté que 16 points lors de ses 11 premiers matchs.

Plus : FC Barcelone



Aguero ne faisait que sa cinquième apparition pour le Barça depuis son transfert estival de Manchester City.

Après près d’une décennie de buts prolifiques en Premier League, Aguero a marqué une fois pour Barcelone et espère être à nouveau en forme dès que possible pour améliorer son record de buts en Espagne.



PLUS : La légende de Barcelone Rivaldo parle d’Antonio Conte comme remplaçant d’Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United



PLUS : Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, répond à la question sur l’emploi à Barcelone après le limogeage de Ronald Koeman

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.

Lien source

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();