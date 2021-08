Sergio Aguero veut déjà quitter Barcelone pour la MLS ?

Eh bien, cela n’a pas pris longtemps. Selon des informations en provenance d’Espagne, l’attaquant nouvellement recruté et déjà blessé Sergio Aguero veut quitter Barcelone.

L’Argentin a rejoint le Barça cet été pour un transfert gratuit après une carrière légendaire à Manchester City et n’a même pas encore fait ses débuts. Une blessure au mollet signifie qu’Aguero ne devrait pas jouer maintenant sous novembre.

La principale raison pour laquelle Aguero a rejoint le Barça semble être son amitié avec son compatriote argentin Lionel Messi. Vous vous souvenez de lui ? Ouais, le gars qui a été forcé de partir et qui a signé avec le PSG la semaine dernière.

Cela a laissé M. Aguero dans une situation difficile. Il a minimisé les rumeurs de sortie après l’annonce de la sortie de Messi, mais le moulin à rumeurs continue de tourner.

On ne pouvait pas vraiment lui reprocher de vouloir sortir de son contrat. Je ne serais pas non plus si fou de le voir partir et que le Barça ne soit pas obligé de le payer juste pour jouer un match ici et là entre les coups.