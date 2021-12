Sergio Arribas a quitté l’équipe en raison d’un éventuel test de coronavirus positif

Malheureusement, un autre cas de coronavirus a frappé le Real Madrid. Arribas, l’une des sélections de Castilla qui a fait l’équipe hier, a été abandonnée en attendant le résultat d’un test PCR. La nouvelle a été rapportée par Arancha Rodriguez de Capena COPE.

On ne s’attendait pas à ce qu’Arribas joue contre l’Athletic Bilbao, mais il est également vrai qu’il aurait pu avoir une chance de sortir du banc en seconde période maintenant que le Real Madrid n’a pas d’ailier droit pur.

Le jeune attaquant attendra désormais le résultat de son test PCR, et s’il s’avère positif, il devra être isolé durant les prochains jours. Il devrait récupérer et être testé négatif à temps pour le prochain match du Real Madrid contre Alcoyano en Copa del Rey, un match où il pourrait obtenir quelques minutes et même figurer dans le onze de départ si Ancelotti décide de reposer ses habitués.