Sergio Arribas mène le Real Madrid Castilla en barrage.

Sergio Arribas a produit une masterclass pour Castilla dimanche, marquant deux golazos lors d’une victoire 3-1 contre Badajoz.

L’équipe de Raul n’a pas réussi à gagner un match lors de la deuxième phase de la campagne de Segunda B et semblait sortir des barrages après une défaite 2-0 contre Extramendura le week-end dernier. Cependant, les résultats se sont poursuivis avant le match de dimanche et les réservistes sont entrés dans le match en sachant qu’une victoire les ramènerait dans les barrages.

Badajoz a été l’équipe fugitive du groupe 5 et sera probablement le favori pour être promu après avoir manqué de peu la saison dernière. Malgré le début brillant de Castilla, peu de gens pouvaient prédire l’éclat de l’ouvreur. Repérant le gardien hors de sa ligne, Arribas a placé un tir de la ligne médiane dans le coin supérieur pour mettre les hôtes devant.

Badajoz s’est rallié après avoir concédé et a finalement forcé (soulignant forcé) un égaliseur via une ruée dans la surface de Castilla. Heureusement, ils ont concédé un coup franc dangereux quatre minutes plus tard et Arribas a fait ce qu’Arribas fait à partir de là.

Hugo Duro a scellé les points dès le début du deuxième 45 et Castilla a maintenant un match de plus contre Talavera pour réserver sa place en séries éliminatoires.

Les progrès d’Arribas et de Castilla cette année, de toutes les années, ne peuvent que vous laisser sans voix. Il y aura plus qu’un reniflement de fortune s’ils atteignent les séries éliminatoires cette année, mais à court de personnel clé tout au long de la deuxième phase, ce serait une réalisation époustouflante. Au niveau individuel, Arribas, Blanco et Gutierrez se seraient tous placés dans la première équipe de la saison prochaine grâce à leurs performances avec et en dehors de l’équipe senior cette année. Le trio ne fait que gratter la surface du talent de Castilla cette année avec Sergio Santos, Hugo Vallejo et Duro, entre autres, réalisant des performances qui devraient faire tourner les têtes parmi les hauts gradés du Real Madrid.