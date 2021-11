Sergio Busquets: Barcelone avait besoin de la victoire de l’Espanyol

Sergio Busquets a admis que Barcelone devait battre l’Espanyol samedi après que les géants catalans aient remporté une victoire étroite 1-0 sur leurs rivaux locaux.

Memphis Depay a marqué le seul but du match sur penalty pour en faire un départ gagnant pour Xavi en tant que patron de Barcelone.

Cependant, l’Espanyol se sentira lésé par le penalty et regrettera plusieurs occasions manquées après avoir glissé vers une nouvelle défaite au Camp Nou.

Busquets a parlé du résultat après le coup de sifflet final et a estimé qu’il était important pour Xavi de commencer la vie par la victoire à son retour au club.

« Nous avions besoin de cette victoire pour que l’équipe continue de grandir et reprenne confiance. Nous avons un nouvel entraîneur, une nouvelle philosophie et nous trouverons un moyen de progresser », a-t-il déclaré.

« Je pense que, de manière générale, nous avons bien joué. Je pense que le score est un peu serré. Ils ont eu de belles occasions, n’importe quelle équipe peut vous causer des problèmes mais nous avions besoin de gagner. Il faut croire, reprendre confiance, petit à petit on ira mieux, avec de nouvelles idées, une nouvelle philosophie, et on trouvera un moyen de s’élever.

« En ce moment, nous avons un groupe de jeunes qui nous aident. C’est vraiment important d’avoir ce sang jeune, surtout en ce moment en raison de la situation financière et nous ne pouvons pas faire beaucoup de signatures.