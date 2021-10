Sergio Busquets blâme le vainqueur de Falcao contre Barcelone

Sergio Busquets a déclaré qu’il était à blâmer pour le but de Radamel Falcao mercredi alors que Barcelone s’inclinait 1-0 en Liga à Vallecas.

L’attaquant colombien a marqué le seul but du match et a maintenant inscrit quatre apparitions consécutives contre les géants catalans.

Le but de Falcao est intervenu 30 minutes après qu’Oscar Trejo ait volé le ballon à Busquets à l’intérieur de la moitié de terrain de Barcelone, puis a joué l’attaquant au but.

Busquets a parlé aux journalistes après le match et a déclaré qu’il aurait dû faire mieux.

« Je ne pense pas que nous ayons joué un mauvais match, mais si vous additionnez toutes ces choses qui ne vont pas, il est difficile d’obtenir un résultat et si vous ne pouvez pas marquer, c’est encore plus difficile. »

« C’est la course sur laquelle nous sommes en ce moment. Nous savions que ce serait un terrain difficile à atteindre.

« Aujourd’hui j’ai fait une erreur, j’en assume les conséquences. Je me suis endormi, ma poche a été ramassée et Falcao a marqué. C’est totalement mon erreur », a-t-il déclaré.

Le résultat signifie que Barcelone n’a toujours pas gagné à l’extérieur en Liga et a maintenant perdu trois de ses quatre derniers matches dans l’élite espagnole.

Alaves est de retour samedi prochain au Camp Nou et Busquets dit que son équipe doit se remettre au travail

« Nous allons dormir dessus et nous devons nous remettre au travail. C’est inquiétant, on a eu des occasions, on a eu un penalty, c’est l’accumulation de beaucoup de choses », a-t-il déclaré.

« Ici, nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes une équipe dans le bien et dans le mal et nous devrions tous partager le blâme. »