Sergio Busquets “excité” que le FC Barcelone affronte le Bayern Munich en Ligue des champions

Lorsque le Bayern Munich et le FC Barcelone se sont rencontrés pour la dernière fois, les choses ne se sont pas très bien passées pour la Liga.

Malgré cela, le milieu de terrain du FC Barcelone Sergio Busquets est “excité” d’avoir une autre chance d’affronter les Bavarois.

« Nous sommes très impatients et excités de commencer la compétition. C’est un groupe difficile et il serait important d’obtenir un bon résultat lors du premier match. Le Bayern est une équipe qui domine toutes les facettes du jeu et nous espérons être à notre niveau demain », a déclaré Busquets (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). «Ils ont un nouvel entraîneur et il essaiera de jouer à sa manière. Ils ont gardé leur équipe, à l’exception de joueurs comme Thiago. Ils vont sûrement essayer de gagner. Ce qui s’est passé était difficile à accepter, mais c’est le football. Le match de demain sera différent.

Il y aura certainement un look and feel différent à ce match. Lionel Messi et Hansi Flick ne seront pas là, mais ce devrait être tout de même le match.