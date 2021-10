Sergio Busquets n’a pas compris que le but de Kylian Mbappé avait été encaissé lors de la victoire de la France sur l’Espagne en finale de l’UEFA Nations League.

10/10/2021 à 23:28 CEST

Sergio Busquets a été capitaine et il a été le premier à expliquer ce qui s’est passé lors de la finale de l’UEFA Nations League que la France a marqué contre l’Espagne (1-2). Le ‘bleus’ a levé le jeu avec un hors-jeu clair de Kylian Mbappé, une erreur d’arbitre que le capitaine de l’équipe espagnole n’a pas pu expliquer.

« De l’intérieur, le deuxième but semble hors-jeu« , aseguró el centrocampista del FC Barcelona, que desveló las explicaciones que les dió el colegiado del encuentro, el inglés Anthony Taylor: « Hemos tirado bien la línea y hemos dejado a Mbappé en fuera de juego, pero el árbitro dice que Eric quiere jugar le ballon. Cela n’a aucun sens, parce que ce n’est pas ce qu’ils nous expliquent. Eric est allé au tribunal, mais à aucun moment il n’a eu l’intention de jouer le ballon« .

Busquets, qui a été élu meilleur joueur du tournoi, a préféré tourner la page de la polémique et se concentrer sur l’excellente image offerte par l’équipe espagnole : « Nous avons imposé notre jeu, mais en deux actions presque tracées nous avons marqué deux buts. » Le capitaine de l’équipe espagnole a regretté qu' »ils aient changé la donne alors que nous jouions mieux ».

Le milieu de terrain du Barça a invité ses jeunes coéquipiers à regarder vers l’avenir : « Il n’y a pas d’autre choix que de continuer, car il nous reste un pas pour gagner des titres. Il faut garder l’expérience et l’exploiter à partir de maintenant, car maintenant nous avons deux rendez-vous très importants pour essayer d’être dans la prochaine Coupe du monde. »

Azpilicueta : « L’arbitre aurait dû contrôler le but de Mbappé »

César Azpilicueta n’a pas cru non plus à la décision de Taylor. L’équipe de Chelsea a reproché à l’arbitre anglais de ne pas revoir personnellement le jeu : « Je ne comprends pas comment il n’a pas sifflé de hors-jeu. J’invite toujours les arbitres à prendre leurs propres décisions et à analyser le jeu sur le moniteur. Il dit que Eric a des options pour jouer, mais J’ai du mal à comprendre qu’il ne va pas analyser la pièce tout seul& rdquor ;.

Laporte : « Pour moi ce n’est pas une joie que la France ait gagné »

Aymeric Laporte a affronté son pays de naissance, mais la victoire de la France n’a pas atténué la tristesse face à la défaite : « Je voulais soulever le titre et que la France gagne, je m’en fous. Ce n’est pas une joie pour moi. »

Concernant le geste controversé, le Français a choisi de tourner la page : « Chaque arbitre interprète les règles comme il veut et cette fois cela a été en leur faveur. Ce n’est plus la peine de regarder en arrière« .

Oyarzabal : « Donner le but de Mbappé, c’est ne pas savoir ce qu’est le football »

Mikel Oyarzabal n’a pas non plus pu expliquer pourquoi Taylor a concédé le but de Mbappé : « Nous tous qui avons joué au football savons que c’est hors-jeu. Celui qui a mis cette loi, c’est parce qu’il n’a pas joué au football et ne sait pas ce qu’il y a. L’arbitre dit qu’Eric a l’intention de jouer le ballon. C’est quelque chose qui devrait être changé, mais ce n’est pas notre décision. »