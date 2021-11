Sergio Busquets se réjouit du retour de Dani Alves et Xavi à Barcelone

Le capitaine de Barcelone, Sergio Busquets, a hâte de jouer à nouveau aux côtés de Dani Alves au Camp Nou après le retour choc du Brésilien.

Busquets est actuellement en service international avec l’Espagne, mais a été interrogé sur les dernières nouvelles lors d’une conférence de presse avant le match de qualification pour la Coupe du monde dimanche contre la Suède.

« C’est une joie. Nous savons que le joueur Dani est, connaissant le professionnel qu’il est et ce qu’il délivre dans ses clubs et avec son équipe nationale, il nous apportera beaucoup dans les vestiaires avec son caractère, sa mentalité de vainqueur, son leadership.

Le joueur de 33 ans a également fait part de ses réflexions sur le retour de l’ancien coéquipier Xavi en tant que manager de Barcelone.

« En tant que joueur, Xavi a été l’un des meilleurs, sinon le meilleur, de l’histoire de l’Espagne. J’ai eu la chance de le connaître en tant que personne et il est encore plus grand », a-t-il déclaré.

« Nous avons beaucoup apprécié et avons eu un « sentiment » spécial entre Iniesta, lui et moi. En tant qu’entraîneur, je lui souhaite le meilleur. Je sais comment il regarde le football et avec les entraîneurs qu’il a eus, je suis sûr qu’il a beaucoup appris. »