Sergio Dalma s’excuse d’avoir incité le public à se lever lors d’un concert et précise : “Je ne suis pas un négateur”

MADRID, 2 août (EUROPA PRESS) –

Le chanteur Sergio Dalma s’est excusé d’avoir sauté le protocole anti-Covid en incitant le public à se lever lors du concert organisé ce dimanche à Murcie, lors du cycle ‘Las Noches del Malecón’.

Cependant, face à “l’avalanche” de commentaires qu’il a reçus sur les réseaux sociaux et les médias et qui, selon lui, “donnent lieu à des interprétations”, il a clairement fait savoir qu’il n’est pas un négateur de la pandémie.

“Je tiens à m’excuser auprès du public et de l’organisation. La vérité, c’est que certaines personnes se levaient pour danser sur leurs sièges et je suis allé trop loin en essayant de faire en sorte que tout le monde s’amuse, depuis leur siège, mais debout et toujours avec un masque », a-t-il déclaré. a reconnu l’artiste dans un texte publié sur ses réseaux sociaux.

Dans la publication, Sergio Dalma explique qu’il s’agit d’un artiste qui a repris une tournée après près de deux ans d’interruption “à cause de cette situation horrible, avec un protocole anti-Covid exhaustif”, tant pour son équipe que pour lui-même.

“J’ai toujours encouragé le public à être responsable et prudent, et j’ai le calendrier vaccinal complet depuis des mois. Je porte toujours un masque et en fait hier j’ai clairement indiqué au public de ne pas l’enlever pendant mon concert, ni debout ni assis », a-t-il déclaré.

Le chanteur a souligné que ce dimanche, il voulait seulement que les gens “se lèvent de leur siège pour profiter” de certaines de ses chansons, “portant toujours un masque”. “En tout cas, ma performance d’hier n’était pas adéquate et je m’excuse auprès de tout le monde pour cela. J’espère que ces mots serviront à clarifier mes excuses et mon soutien total à une culture sûre”, a-t-il conclu.

De leur côté, les organisateurs du concert, Las Noches del Malecón, ont remercié Sergio Dalma pour ses paroles et sa compréhension. “On dit que la chose facile est de faire des erreurs et la difficulté à rectifier. Vos excuses vous honorent. Nous espérons nous revoir et profiter de vos chansons comme elles le méritent”, ont-ils posté sur Twitter.