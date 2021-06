Sergio Escudero fait ses adieux demain après six ans à Séville

in

16/06/2021 à 11h21 CEST

.

Le côté gauche Sergio Escudero Il fera ses adieux à Séville demain lors d’une cérémonie au Ramón Sánchez Pizjuán qui sera l’épilogue de six années au cours desquelles il a disputé un total de 176 matches officiels et remporté deux titres de Ligue Europa.

Le défenseur de Valladolid a atterri à Nervión à l’été 2015 en provenance de Getafe et lors de sa première saison, malgré une blessure prématurée, il a ajouté 28 matchs, dont la finale contre Liverpool au cours de laquelle Séville a remporté son cinquième titre en Ligue Europa. .

Ses meilleurs chiffres ont été ajoutés aux deux saisons suivantes, 2016-2017 et 2017-2018, au cours desquelles il a joué respectivement 37 et 43 matchs; tandis que dans les deux exercices suivants, il a ajouté 31 et 21.

Sergio Escudero, qui en 2020-2021 a disputé quatorze matches officiels, a été capitaine de Séville pendant quatre saisons et a ajouté 176 matches officiels au cours desquels il a marqué sept buts et donné treize passes décisives.

L’arrière gauche a travaillé sous les ordres de jusqu’à huit techniciens, le dernier d’entre eux Julen lopetegui, qui l’a conduit à l’équipe nationale espagnole en 2016.