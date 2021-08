Sergio García, avec la Ryder Cup à l’honneur

Sergio Garcia Il s’est assuré une place dans le top 30 de la FedEx Cup dimanche, ce qui lui a ouvert les portes du Tour Championship, qui débute jeudi à Atlanta et qui distribue un prix de 15 millions de dollars au vainqueur. Le top 10 à Baltimore aidera les Castellón à tenter de faire partie de l’équipe européenne pour la Ryder Cup du 24 au 26 septembre à Kohler (Wisconsin).

Garcia, qui se battait pour le titre de BMW Championship jusqu’à ce qu’il lui faille trois coups pour sortir d’un bunker au cinquième trou du quatrième tour, a terminé sept coups de plus que le vainqueur, mais participera à son premier Tour Championship depuis 2017 . , après avoir terminé à égalité à la sixième place après avoir terminé dimanche avec un record de 69 (-3).

Cette sixième place l’aidera dans son objectif de disputer la Ryder Cup… « Je n’ai rien à dire ni à proposer à Harrington (capitaine). Je sais qu’il regarde, il sait où je suis et où est mon jeu, je sais où il est et ce sera bien d’avoir une semaine de plus à East Lake. J’espère que je pourrai être dans le détroit de Whistling », a-t-il déclaré.

Concernant la BMW à Baltimore, il a assuré qu’« il est vrai que je devais être à un coup de la direction, mais ce n’était pas très réel, car ils devaient encore passer par ces trous où j’avais fait un birdie et un aigle et ils pourrait le faire aussi. Je savais qu’avec -21 je n’allais pas gagner, donc je devais continuer à pousser et à faire des birdies. Malheureusement ça a commencé dans l’autre sens et le double bogey du 5. En tout cas, c’était une super semaine et je pense que j’ai montré beaucoup de cœur dans les cinq derniers trous », a-t-il ajouté.

“C’est agréable de rejouer la finale de la FedEx Cup. Après la semaine dernière, la vérité est que je me suis mis dans une situation assez difficile. Levez-vous après ce qui s’est passé au trou 5, continuez à vous battre, la tête haute, sans baisser les bras et finir les trois derniers trous comme je l’ai fait, avec un birdie et deux bonnes récupérations sur le 16 et le 18, c’est très sympa ».

Enfin, il a reconnu que la présence de Jon Rahm avait aidé. « La seule chose à laquelle je pensais après le 5 était d’être positif, de continuer à profiter du terrain de golf. De toute évidence, Jon a eu beaucoup de plaisir à jouer avec. J’aimais mon jeu parce qu’il a été bon toute la semaine. Je savais que je devais juste continuer à croire en moi, ce que je ne pouvais pas c’est baisser les bras et jeter l’éponge. C’était bien de le faire », a-t-il conclu.