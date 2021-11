Sergio García, avec les options intactes pour ne pas casser une séquence incroyable

Les Irlandais du Nord Rory McIlroy, leader solo de la Championnat du monde DP dans le Jumeirah Estates Golf de Dubaï en l’absence de trou, le 18, par 5, il a commis une erreur de stratégie le deuxième jour avec son troisième tir qui s’est terminé dans l’eau et a clôturé sa performance ce vendredi avec un douloureux double bogey-7 pour 70 coups et 135 ( -9), mettant fin à l’un des trios de tête formé par l’Irlandais Shane Lowry (65), l’anglais Sam Horsfield (66) et l’américain John Catlin (65).

L’erreur de McIlroy a permis au Castellón Sergio Garcia (69 pour 137, -7), entrent dans le top dix et gardent leurs options de victoire intactes – et ainsi ne restent pas en blanc cette année, ce qui briserait une séquence de onze saisons consécutives avec au moins un titre officiel – dans cette Grande Finale de la tournée européenne. Borriol a 3 coups de retard sur les leaders avec le week-end à jouer.

Sergio a marqué une carte avec trois birdies et aucun bogey, et il a laissé un peu plus d’option, comme en 18. Le Canarien Rafa Cabrera est à égalité 20e après son deuxième 70 (140, -4) tandis que le Catalan Adri Arnaus a récupéré des positions (il est 38e ) avec 68 coups sûrs pour 143 (-1).

L’Américain Collin Morikawa, 6e à égalité avec 136 (-8) a une chance demain de devenir le premier golfeur de son pays à conquérir le Course à Dubaï, ancien Ordre du Mérite européen.

En 2011, Sergio a remporté les Masters de Castelló et les Masters d’Andalousie, de l’European Tour, et a commencé une belle séquence de victoires en étant jusqu’à aujourd’hui le seul joueur à avoir réussi à remporter au moins un tournoi valable pour le classement mondial dans chacun des derniers dix années civiles.

La dernière victoire de Sergio était le championnat Sanderson Farms sur le PGA Tour en octobre 2020, un triomphe qui avait un dévouement particulier pour ses oncles décédés (en raison de covid-19), Paco et Ángel, frères de son père Victor.

Sergio a remporté le Wyndham Championship sur le PGA Tour et l’Iskandar Johor Open sur l’Asian Tour en 2012. En 2013, le Thailand Golf Championship, également sur le circuit asiatique. En 2014, les Qatar Masters de l’European Tour. En 2015, le Vietnam Ho Tram Open, de l’Asian Tour. Et en 2016, Byron Nelson, du PGA Tour.

Venons-en à 2017 : il a conquis le Dubai Desert Classic et l’Andalucía Valderrama Masters, sur l’European Tour, ainsi que l’Augusta Masters. En 2018, il a répété au Andalucía Valderrama Masters et a remporté l’Open de Singapour, sanctionné par le Japan Golf Tour et l’Asian Tour. En 2019, l’Open des Pays-Bas de l’European Tour et l’année dernière le commenté Sanderson. Parviendra-t-il à boucler la série de 11 années consécutives en s’imposant à Dubaï ? Ce serait le 39e de toute sa carrière au classement mondial.