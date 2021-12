Sergio García cherche à clôturer une grande année pour la boxe espagnole

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Photo : Ryan Hafey / Premier champion de boxe

Le Cantabrique Sergio Garcia (33-0, 14 KO) regardera ce soir au Staples Center de Los Angeles pour battre Sébastien Fundora (17-0-1, 12 KO) en match mondial des super-welters WBC.

Le combat, co-vedette du gala organisé par Premier Boxing Champions, est présenté complètement ouvert et avec toutes les incertitudes du monde, non seulement à cause du résultat, mais aussi à cause de la façon dont il se déroulera.

A la pesée, Sergio García a pesé 69 600 kg pour 69 500 de Fundora.

El Niño de Torrelavega a traversé une période difficile dans la pandémie, sans avoir pu défendre son titre européen des super-welters durant toute l’année 2020 et 2021, une ceinture qu’il a fini par laisser vacante. C’est, en effet, son premier combat dans cette année qui se termine, quelque chose d’anormal pour un combattant actif, à un âge optimal pour la pratique active du sport. Il se rend également à un événement du promoteur de son rival, dans son pays et contre un adversaire qui a combattu en mai, en plus de trois duels exigeants en 2020.

Pour cette raison, certains pourraient douter des performances de García, malgré le fait que son équipe (Víctor Iglesias) et son promoteur (MaravillaBox) assurent que la préparation a été excellente et que l’inactivité ne sera pas remarquée.

Ce qui est sûr à voir, c’est la particularité de son adversaire. Nous osons dire que jamais dans l’histoire un combattant de 1,97 mètre de haut n’a été vu régulièrement concourir en super-welters, juste en dessous de 70 kilos. De plus, son style est unique, puisqu’il ne profite pas de ses plus de deux mètres d’envergure pour tenir son adversaire à distance et en profiter ; il aime, en revanche, se battre dans le court également aidé par sa condition de gaucher, qui vient de semer encore plus de confusion face à un procès contre ce fils de boxeur.

Nous verrons quel type d’actions prévaut et qui profite le plus du style de combat qui prévaut, car le prix est juteux, car selon le résultat entre Jermell Charlo et Brian Castaño, le vainqueur pourrait affronter un titre mondial déjà dans le premier moitié de 2022.

L’arbitre sera américain, ainsi que deux des juges, le troisième sera mexicain.

Le combat principal de la nuit mesurera Gervonta Davis (25-0, 24 KO) déjà Isaac Cruz (22-1-1, 15 KO), un duel dont est tombé Rolando Romero en raison de problèmes avec la justice. Davis est un favori, l’un des combattants les plus difficiles à affronter dans la boxe mondiale pour sa combinaison de vitesse, de virtuosité technique, de précision et de capacité de dégâts ; Malgré les déclarations de ses patrons (Mayweather Promotions), on aimerait le voir avec les meilleurs de la division, sans rien enlever au Pitbull devant lui, plein d’intensité et de dynamisme.

L’événement est complété par deux autres très bons combats en dix rounds : Sergueï Derevyachenko (13-3, 10 KO) contre Carlos Adames (20-1, 16 KO) au poids moyen, avec le gros prix de la bourse pour le gagnant la prochaine fois, et Miguel Marriaga (30-4, 26 KO) contre Eduardo Ramírez (25-2, 12 KO) sur le bord du stylo, résultat également difficile à prévoir.

La soirée est visible en Espagne à partir de 2h du matin du dimanche au lundi sur Eurosport, mais aussi sur FITE TV par PPV, en cliquant ici.