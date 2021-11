Sergio García concevra un champ dans les Caraïbes mexicaines

L’Espagnol Sergio Garcia, ancien numéro deux de la PGA, sera le concepteur d’un golf 18 trous dans le projet résidentiel Country Club Mayakoba, dans la Riviera Maya, dans le Caraïbes du Mexique.

Borja Escalada, PDG du groupe mexicain RLH Properties, a rappelé que depuis sa création, Mayakoba a été conçu et développé comme un complexe de luxe où le golf représente une partie essentielle de son parcours majestueux, El Camaleón, conçu par Greg Norman.

L’homme d’affaires a expliqué que le golf est et continuera d’être un élément fondamental de son projet, avec l’ouverture du parcours conçu par ‘El Niño’ García, qui a remercié la responsabilité.

« Je tiens à remercier Borja Escalada et son équipe pour l’opportunité de concevoir le nouveau parcours de golf du Mayakoba Country Club. Mayakoba est l’un des principaux ambassadeurs du golf en Amérique latine et cela me remplit de fierté et d’enthousiasme de participer à ce prochain phase d’expansion. », a déclaré le joueur de 41 ans.

Lire aussi

García, champion de l’Augusta Master de 2017, a terminé ce dimanche à la septième place du Mayakoba de la PGA, qui s’est hissé à la 43e place du classement mondial, emmené par son compatriote Jon Rahm.

« Nous allons travailler dur pour offrir un parcours de golf à la hauteur de la beauté impressionnante de la Riviera Maya qui sera l’un des meilleurs de la région et du Mexique. Restez à l’écoute », a ajouté le joueur, qui était le deuxième meilleur dans le monde pendant 18 semaines.

Selon les organisateurs de la foire de Mayakoba, l’équipe de Sergio García est chargée de concevoir un terrain de classe internationale respecté par les meilleurs joueurs du monde, ainsi que convivial pour les débutants. Le parcours se déroulera dans la jungle et offrira une combinaison d’attractions naturelles avec de la végétation indigène, des cenotes et d’autres plans d’eau.

Situé dans la communauté planifiée de Ciudad Mayakoba, sur la Riviera Maya, le Mayakoba Country Club est un projet résidentiel développé avec une vision de durabilité et de respect de la nature.