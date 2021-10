Sergio Garcia contre Sebastián Fundora, le 5 décembre à Los Angeles, en l’absence de confirmation officielle

Bien que la confirmation officielle soit manquante, avec 95% de chances, l’égalité mondiale des super-welters WBC entre l’ancien champion d’Europe Sergio Garcia (33-0, 14 KO) (# 2 WBC, # 8 WBA, # 8 WBO) et l’Américain Sébastien Fundora (17-0-1, 12 KO) (n°4 WBC) se tiendra le dimanche 5 décembre au Staples Center de Los Angeles, dans le cadre du gala au cours duquel se disputera le match des stars Gervonta Davis et Rolando Romero.

Excellente nouvelle pour la boxe espagnole, le quadruple champion d’Europe des super-welters va enfin pouvoir monter sur le ring face à « The Imposing Hell », à la recherche d’un titre mondial tiré contre l’Américain Jermell charlo.

Comme des sources de l’équipe nous l’ont dit il y a quelques semaines, l’ancien champion d’Europe se prépare au combat depuis plusieurs semaines, en s’entraînant d’abord avec des droitiers pour obtenir la meilleure forme, puis en s’entraînant avec des gauchers pour s’adapter au Nord. Style américain.

Son entraîneur Victor Iglesias Il a étudié en profondeur Sebastián Fundora et nous a dit : « Il est compliqué par sa hauteur (1,97 m) et son envergure, mais on a aussi découvert ses points faibles, il est maladroit sur ses pattes. »

Dans l’équipe, il y a beaucoup de confiance, « Sergio est sensationnel, meilleur que jamais, s’il n’y a pas de coup froid au combat, nous allons nous battre jusqu’à la mort. Nous sommes très optimistes.

La grande nouvelle de la confirmation officielle pourrait arriver sous peu.