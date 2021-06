Sergio García démissionne des Jeux olympiques pour donner la priorité au Ryder

22/06/2021

Le à 10:33 CEST

.

Sergio Garcia il a renoncé à être l’un des participants espagnols au tournoi de golf des Jeux olympiques de Tokyo car sa “priorité sportive du moment” est la Ryder Cup.

“Cela a été l’une des décisions les plus difficiles de ma vie. J’aime les Jeux Olympiques et pour moi, c’est toujours un honneur de représenter l’Espagne. Cependant, ma priorité sportive en ce moment est la Ryder Cup”, a-t-il expliqué. Garcia ce mardi dans un communiqué.

La Fédération internationale de golf a annoncé lundi la liste des joueurs qualifiés pour les Jeux de Tokyo, avec l’espagnol Jon Rahm, numéro un mondial, et Rafa Cabrera Bello, 140 du classement, mais non Sergio Garcia, qui se classe 48e. La Fédération espagnole a toutefois indiqué aujourd’hui que les représentants espagnols seront Rahm Oui Adri Arnaüs (147), après la démission de García et Cabrera-Bello « pour des raisons personnelles »

Garcia indique dans son communiqué que “tout le monde sait” ce que le Ryder signifie pour lui et que son “objectif numéro un” est de se qualifier pour la prochaine édition, en septembre de cette année aux Etats-Unis, “sur ses propres mérites, sans avoir à attendre pour d’éventuelles invitations”.

“Représenter l’Espagne aux Jeux Olympiques est une fierté et une énorme responsabilité et nécessite d’être à cent pour cent dans la tête dans cette compétition. S’il était qualifié pour les Ryder, il les aurait joués en toute sécurité”, ajoute le joueur de Borriol, à partir de 41 ans et vainqueur de 36 tournois professionnels et d’un ‘major’, l’Augusta Masters en 2018.

Cependant, comme sa participation avec l’équipe européenne à Ryder n’est pas garantie, il estime qu’il n’aurait pas joué les Jeux “avec les cinq sens” et préfère “donner l’opportunité à un autre joueur qui peut lui donner la meilleure option de médaille de ” , affirme, ” notre grande Espagne “.

L’Espagnol admet qu’en raison de son âge “ça devient de plus en plus difficile”, mais qu’il tentera d’être aux Jeux de Paris 2024.

“Je suis convaincu que l’Espagne sera représentée de la meilleure façon et nous nous battrons pour les médailles à Tokyo. Je les soutiendrai de toutes mes forces pour que cela se produise”, a-t-il déclaré. Garcia.

La Ryder Cup sera jouée par les neuf premiers du classement par points Ryder le 12 septembre (Jon Rahm est maintenant le premier) et trois autres à être choisis par le capitaine, Padraig Harrington.

Cabrera-Bello est désormais 16e au classement Ryder et Sergio Garcia, dix septiéme.