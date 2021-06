Sergio García devant, Acosta vingtième, Fenati et Binder tombe et avec un public !

06/04/2021

Act à 10:53 CEST

.

L’Espagnol Sergio García Dols (Gasgas) a pris la tête du classement des premières séances d’essais libres du Grand Prix Moto3 de Catalogne sur le circuit de Barcelone, à Montmeló, lors d’une séance au cours de laquelle le leader mondial Pedro Acosta (KTM) a terminé vingtième, et l’Italien est allé au sol Romain Fenati (Husqvarna) et l’Afrique du Sud Classeur Darryn (Honda), le tout vu par le public dans les tribunes !

Jusqu’à 24 000 fans pourront suivre les séances d’entraînement et les courses du Grand Prix MotoGP de Catalogne avec un maximum de 3 000 dans chacun des huit secteurs qui composent le circuit de Barcelone.

Sergio Garcia il a réalisé le meilleur tour de la séance sur son avant-dernier tour de piste, avec un temps de 1 : 48,467, qui est le nouveau temps de référence de la catégorie car le tracé du circuit est nouveau puisque la courbe dix de la piste a été modifiée.

Avec Garcia comme référence, après son sillage le également espagnol Izan Guevara (Gasgas), coéquipier, avec le Tchèque philippe salac (Honda) en troisième position, un peu moins de quatre dixièmes de seconde derrière.

Pendant ce temps, le leader mondial, Pedro Acosta, a dû se contenter d’une première vingtième place à plus d’une seconde et demie du record de Sergio Garcia et avec un long chemin à parcourir pour se rapprocher des premières positions.

Italien Romano Fenati, victime d’une chute lors de la séance, n’en a pas trop souffert et a pu terminer en sixième position à environ six dixièmes de seconde du leader, pas du Sud-Africain Classeur Darryn, qui a également connu une mésaventure et a été relégué à la 26e position.