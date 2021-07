Sergio García devra attendre

Le parcours de Sergio García (33-0, 14 KO) en Coupe du monde mettra un peu plus de temps à arriver. Le Cantabrique de 28 ans et quadruple champion d’Europe des super-welters devait se battre le 17 juillet, dans la co-star de Charlo vs Castaño, dans une égalité mondiale WBC, mais le combat a duré près de deux mois. Comme rapporté par différents rapports aux États-Unis et confirmé par le boxeur lui-même sur son Instagram, lUne nouvelle date pour affronter Sebastián Fundora (17-0, 12 KO) sera le 5 septembre.

Le retard retarde un peu plus l’atterrissage de «l’enfant» aux États-Unis, bien qu’il puisse clarifier davantage le prix que remportera le vainqueur de ce combat. Le 17 juillet, Jermell Charlo et Brian Castaño unifient les quatre couronnes des super poids welters. L’idée de l’Américain, favori, est de monter dans la catégorie s’il remporte la victoire, donc la ceinture WBC serait vacante et le vainqueur de García vs Fundora saurait avec certitude que son prochain combat sera pour l’absolu ceinture. Tout cela est dans un monde idyllique, alors nous devrons voir ce qui se passe. L’idée de l’organisme vert et or est que le vainqueur de García vs Fundora affronte celui qui remporte le Lubin contre Rosario, un procès qui se dispute ce samedi dans les duels précédant Gervonta Davis vs Mario Barrios.

Avec ce report, Sergio arrivera après une pause de neuf mois (il a boxé en décembre). Fundora, quant à lui, a combattu en mai dernier. ET‘américain est l’un des plus gros prospects du moment. A 23 ans, il a décroché l’undercard pour le retour d’Andy Ruiz avec force. Fundora est un combattant compliqué en raison de sa taille : Il mesure 1,97 mètres et a une envergure de 2,03 mètres. Ce sera le principal inconvénient que Garcia se retrouve dans ce combat.