Sergio García dit au revoir à Saint-Georges avec de bons sentiments: 66 coups

Sergio Garcia n’a pas eu ses meilleurs sentiments dans les tournois du Grand Chelem disputés ces derniers jours (coupé manqué en Masters et en PGA et 19e à égalité à l’US Open), mais ce dimanche, le Castellón a fait ses adieux à son 24e Open de Grande-Bretagne avec un retour de 66 coups (-4), pour 276 (-4) dans le Royal Saint-Georges de Sandwich (Angleterre). Il a été placé dans le top 25.

Quand il a semblé qu’il allait à nouveau se battre pour passer le cut, Sergio a réagi et avec des tours de 68 et 69 coups, il était dans le top 25, bien que samedi les choses n’aient pas fonctionné avec son seul tour au-dessus du par, mais cela Dimanche, Encore une fois avec de bonnes conditions de jeu et météo, il a quitté ce lien sur la côte sud-est de l’Angleterre avec une carte qui comprenait cinq birdies et un bogey.

Quoi qu’il en soit, les sentiments de Sergio dans ce dernier “grand” 2021 sont redevenus bons au moins le dernier jour et son objectif est maintenant de terminer quatre jours sous la normale dans un Grand Chelem, mais surtout de réussir tout seul. mérite d’intégrer l’équipe européenne de la Ryder Cup, et d’aller le plus loin possible dans la FedEx Cup, la Race to Dubai et les classements mondiaux.

Mettez en évidence les tours de 65 coups (-5) pour 277 et 278 du top 10 mondial Alex Schauffele Oui Bryson De Chambeau.