Sergio García Dols : « Revenir comme ça était impensable »

11/06/2021 à 14:57 CET

Adrià Léon

Je n’ai pas oublié d’aller vite Sergio García Dols pendant son absence en Moto3. Le Valencien, qui a profité des dérapages du grand groupe en Q2, a sorti un chrono qui a battu le précédent record de piste de la petite catégorie sur le tracé de l’Algarve. Avec la GasGas, la Honda de John McPhee et le madrilène Adrien Fernandez, ce qui ajoute une joie importante à un week-end clé pour la famille Fernández.

Celui de GasGas, présenté en avant-première à Pole, a reconnu être « très content de revenir comme ça. Cinq semaines sans bouger du canapé… ce n’était pas une blessure normale car je n’aurais rien pu faire. À la maison, repos total et retour avec tout. FP1 m’a coûté un peu mais on a réussi à monter sans arrêter le progrès et jusqu’à Q2. J’ai fait un tour parfait avec le grand groupe et nous avons pu signer cette pole position, ce qui est très important », a déclaré Sergio.

McPhee apparaîtra à côté de lui. « Hier, nous étions très fort dans les deux libre, même si nous manquions de rythme de course. Aujourd’hui dans FP3 nous avons amélioré ce qui nous manquait. Nous savions qu’avec un pneu propre et tendre, nous pouvions faire un bon tour et c’est comme ça que ça s’est passé. Maintenant nous devons le terminer demain avec une bonne course« , a déclaré le Britannique dans le parc fermé.

La P3 sera pour Adrián Fernández, qui partira de la première ligne pour la première fois. « Après l’année que nous avons été, c’est incroyable que ce moment arrive. Je n’aurais jamais pensé que nous serions au premier rang cette saison. Tout a été possible grâce à ma famille, surtout mon frère, ce qui m’a toujours encouragé, surtout dans les plus compliqués, il y en a eu plusieurs « . Résultat clé pour Adrián, qui a beaucoup souffert lors de sa première saison en Coupe du monde.