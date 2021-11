Sergio García Dols revient en force et fait ses débuts en pôle

11/06/2021

Le à 14h55 CET

Adrià Léon

A encore rugi Sergio García Dols, qu’après cinq semaines debout En raison d’une blessure, il partira de la première place du GP d’Algarve. Le Valencien, qui comptait déjà quatre victoires, quatre meilleurs tours en course et neuf podiums, premières avec sa première pole position en tant que coureur de Coupe du monde. Le Britannique l’accompagnera au premier rang du grill John McPhee et le madrilène Adrien Fernandez, qui a établi son meilleur classement au moment où son avenir est le plus en jeu.

MotoGP sur DAZN disponible en direct et à la demande. Abonnez-vous et commencez votre mois gratuitement

Q1 a commencé avec la force de Jeremy Alcoba, Kunii, Surra et un surprenant Joel Kelso, qui est arrivé à Portimao en remplacement de Maximilien Kofler, en baisse pour positif dans covid. Après être passé par les fosses pour remonter le soft, Jérémy Alcoba il a abaissé son temps précédent d’une demi-seconde, pour établir le meilleur temps en Q1 à 1.48.127. Kunii et Surra ont également amélioré les leurs, tandis que Antonelli Il a volé la quatrième place à l’Australien Kelso. Finalement, Rossi, Holgado et Nepa se sont améliorés, mais ont pris du retard sur Kelso, 19e sur la grille.

Avec des problèmes dans sa Honda, il a commencé Yukii kunii la lutte pour la Q2. Le Japonais a été projeté au milieu de la piste en raison d’une panne mécanique à la fin de la Q1 et a atteint de justesse les stands pour repartir. Il a traversé les étages Tatsuki suzuki au premier changement, tandis que philippe salac il a commandé les premiers tours de Q2 avec un bon 1.47.811. Derrière le Tchèque, Sasaki et McPhee complètent le premier rang, avec Acosta 5e et Foggia 9e.

A six minutes de la fin, les 18 prétendants à la Pole Position sont sortis des stands pour tenter leur dernière chance de prendre la tête de la course de demain. KTM a travaillé en équipe, avec un Sasaki qui a ouvert la voie à Acosta, tout en faisant de même avec votre partenaire Masia. Le Murcien a perdu du temps face à la roue japonaise, mais le Valencien est resté à la distance attendue pour pouvoir grimper à la quatrième place et déplacer ainsi Acosta au cinquième.

Après eux vint le grand groupe. Foggia, Binder, Guevara et surtout amélioré Sergio García Dols, qui a battu le record du circuit de roue de son coéquipier et réduit le temps d’avance de Salac de cinq dixièmes. Les 1.47.274 Sergio ne l’a pas abaissé et le Valencien a obtenu le premier pôle de sa vie, juste au Grand Prix de son retour à la compétition. McPhee et un surprenant Adrien Fernandez, a complété le Top3 sur la grille. Dennis Foggia était quatrième, avec Masia cinquième, Artigas sixième et leader de la Coupe du monde, Pedro Acosta, quatorzième.