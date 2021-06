Sergio García Dols triomphe dans une course folle et cahoteuse

06/06/2021 à 12:43 CEST

Adrià Léon

Triomphe de Sergio García Dols -seulement 15 millièmes- devant Jeremy Alcoba et Deniz Oncu sur le circuit Barcelone-Catalogne. Jaume Masià a terminé quatrième, après avoir perdu une place pour avoir foulé le green dans le dernier tour. Dépassements, glissades et incidents dans le groupe de tête -surtout des dernières barres- ils étaient le mélange final d’une course incontrôlable.

L’épreuve de la petite catégorie sur le circuit Barcelone-Catalunya commencerait certainement par un parcours difficile. Ricardo Rossi, commandant le groupe dans le tour de chauffe, il a perdu son train avant au virage 6 pour toucher le sol et a été mis KO sans même atteindre la grille de départ.

J’ai essayé de sortir fort Gabriel Rodrigo, qui est passé le premier après avoir bouclé le premier tour, même s’il ne lui a guère servi avec le sillage de ses rivaux sur la ligne d’arrivée. Gabri était relayé par Izán Guevara, très actif dans les premiers tours, Sergio García et John McPhee. Le groupe est resté fort lors des premières mesures, faisant le cut derrière Daniel Holgado (19e), bien que le remplaçant de Koffler ait fini par traîner derrière le deuxième groupe. Pedro Acosta Il n’a pas pris un bon départ, mais il n’a pas fallu plus de deux tours pour accrocher le train principal, rôdant dans la zone des points dès le départ.

Il n’y avait aucune menace d’interrompre la course jusqu’à ce que John McPhee il a été éjecté de sa Honda à la sortie du virage 2. Le Britannique, qui avait pris la tête sur la ligne d’arrivée, a perdu le contrôle de sa moto, qui est resté au milieu de la piste, provoquant la chute de Andrea Migno et Tatsuki Suzuki, deux hommes qui promettaient d’être importants dans les derniers tours. Après l’incident, le groupe a été réduit de 18 à 15 pilotes mais il n’a fallu que deux tours pour le compacter à nouveau. Par derrière, le groupe de poursuite serait composé du reste des pilotes moins Matsuyama, qui perdait de la corde au passage des tours. Pour sa part, Adrien Fernandez ‘Pitito’ prenait sa retraite après avoir eu des problèmes mécaniques avec sa KTM.

La tête était floue et les dépassements se chevauchaient à chaque tour, notamment avec les dérapages sur la ligne d’arrivée. Le leader de la Coupe du monde, Pedro Acosta, dois mener quelques tours aléatoires, mais il a été battu à chaque fois avant d’atteindre le virage 1. La même chose est arrivée à Gabriel Rodrigo, qui n’avait aucune option pour tirer fort pour séparer le groupe de tête.

Les derniers tours étaient un vrai jeu de stratégies. Personne ne voulait tirer le groupe et entrer le premier dans la ligne droite. En fait, c’est arrivé encore plus flagrant à l’entrée du dernier virage, où Alcoba, leader à l’époque, Il s’est retourné dans la zone du stade pour couper le gaz et se tenir plus en arrière, mais ils se sont tous coupés et sont entrés – sauf très lentement – les uns sur les autres. au virage 15 pour affronter les 5 derniers kilomètres de la course.

Le dernier tour a été le chaos. Ayumi Sasaki, Dennis Foggia et Xavi Artigas se sont écrasés au virage 8 lors d’un incident qui pourrait ont causé des problèmes plus graves pour les Japonais. Le crash multiple a fait flotter le drapeau rouge sur la piste de Granollers, mais cela n’a pas influencé le classement final. Il a également perdu le contrôle de sa moto Izan Guevara. Fenati, quant à lui, a dû couper pour éviter le tombé et a perdu toute option pour entrer dans le groupe de tête, donc le leader du championnat, Pedro Acosta, a pris une tranche en entrant septième à la ligne d’arrivée. Pas de chance pour le dominateur de tout le week-end, Gabriel Rodrigo, qui n’a pas été en mesure de générer cette supériorité montrée lors des sessions précédentes.