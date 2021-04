Sergio García entre dans la lutte pour le titre à Dubaï

30/01/2021 à 16:38 CET

L’Anglais Paul Casey, avec un retour de 64 coups (8 sous la normale), qui est la meilleure carte du tournoi, C’est avec un total de 201 (-15) le nouveau leader de la Dubai Desert Classic, de l’European Golf Circuit, après une troisième journée qui voit l’Espagnol Sergio García entrer dans la lutte pour la victoire finale, pour se placer en quatrième position , à cinq impacts.

Casey, 43 ans et qui en avril 2009 est devenu troisième au classement mondial, avec déjà 14 victoires sur le Tour Européen (le dernier le 8 septembre 2019), il l’a brodé lors de sa troisième tournée. De plus, il a mis la cerise sur le dernier trou, où il s’est retrouvé avec un «aigle» qui l’a mené seul en tête. Avant, il avait fait six birdies.

Un coup dur de Casey est l’Ecossais Rober MacIntyre, qui maintient la deuxième place en présentant ce samedi une carte à 67 (-5) qui avait tout: un ‘aigle’, six ‘birdies’, un ‘bogey’ et un ‘double bogey’.

Detry tombe de la première place

Mauvais parcours du Belge Thomas Detry, qui a débuté la journée en leader et, malgré un bon départ (‘birdie’ sur trou 2), il coulait de 8, où il a ajouté le premier des deux «double bogey» de sa troisième carte, pour conclure avec un 74 qui lui laisse sept de la tête.

Performance remarquable des Espagnols Sergio García et Rafa Cabrera Bello, avec respectivement 67 (-5) et 66 (-6) coups. Borriol’s, avec un ‘aigle’ (trou 17), quatre ‘birdies’ et un ‘bogey’, malgré ses cinq coups derrière Casey, entre dans la lutte pour le triomphe final dans un tournoi qu’il a déjà remporté en 2017.

Rafa Cabrera Bello monte à la dix-septième position, à neuf coups à la tête, après une troisième carte sans échec et avec quatre «bidies» et un «aigle» à la 13e, un par cinq que ce samedi a vu quatre autres joueurs le terminer en trois.

En revanche, « crevaison » d’Adri Arnaus, qui a commencé dans la zone supérieure mais a payé un mauvais départ, avec trois « bogeys » dans les cinq premiers trous. Au final, il est allé à 74 coups (+2), ce qui le relègue àà la vingt-deuxième place, avec un total de 211