Sergio García est testé positif pour Covid et ne pourra pas être dans l’Augusta Masters

Sergio Garcia ne pourra pas être dans le Maîtres de golf. Le joueur espagnol a été testé positif pour Covid-19 et il ne pourra pas être dans l’un des tournois les plus importants de l’année, ce que le joueur a déploré à travers ses réseaux sociaux. Sergio García a été celui qui a confirmé son absence avec un message douloureux.

Mauvaise nouvelle pour l’un des meilleurs golfeurs de l’histoire de notre pays. Avec toute la douleur dans son cœur envers le sport qu’il aime le plus, Sergio García a dû dire au revoir à cette édition de la Maîtres d’Augusta, un tournoi dans lequel vous ne pourrez pas être après avoir été testé positif pour Covid-19.

Le Valencien l’a communiqué à travers son récit officiel de Twitter avec deux messages vraiment déchirants qui donnent un bon exemple de la difficulté pour lui de voir l’un des événements de golf les plus importants de l’année à la télévision. Cependant, la sécurité passe avant tout.

Sergio García a rapporté que samedi dernier, après son retour de HoustonIl a ressenti des symptômes, une toux et certaines démangeaisons de la gorge. Loin de remettre, ils ont continué le lendemain, alors le golfeur a pris la décision de subir des tests Covid-19 pour voir si c’était bien celui-ci ou s’il s’agissait simplement d’un simple rhume avec inconfort.

Après 21 ans sans rater un Major, je regretterai malheureusement @themasters cette semaine. L’important, c’est que ma famille et moi allons bien. Nous reviendrons plus forts qu’avant et en avril prochain, nous essaierons d’obtenir la deuxième veste verte pic.twitter.com/Ukn5XMWnTT – Sergio Garcia (@TheSergioGarcia) 9 novembre 2020

Malheureusement, Sergio García a été testé positif et est donc en congé de maladie jusqu’à ce qu’il surmonte la maladie. Avec lui, sa femme a également passé les tests, mais elle a été testée négative. Il n’a pas eu la même chance et pour cette raison il ne pourra pas être au prochain Augusta Masters qui se tiendra à partir du 12 novembre.

L’absence de Sergio García dans l’Augusta Masters sera la première des grands tournois du joueur de Borriol en 21 ans, ce qui s’était conformé à une séquence vraiment admirable et qui donne une grande valeur à ce qui a été la carrière réussie de Sergio sur le circuit mondial et dans l’élite du golf.

Cependant, comme l’a dit le joueur lui-même, la première chose à faire est maintenant de veiller à sa santé et à la sécurité de tous. Il prétend se sentir bien comme sa famille, mais il doit rester absent pendant quelques jours et maintenir la quarantaine correspondante jusqu’à ce qu’il surmonte la maladie et ait été testé négatif pour revenir sur le circuit.

Regard vers 2021

La bonne nouvelle est que Sergio García n’aura pas à attendre novembre de l’année prochaine pour tenter d’obtenir sa deuxième veste verte, puisque l’édition 2021 de l’Augusta Masters aura lieu en avril. Cela signifie une excellente nouvelle pour un joueur avec l’ambition et le désir de continuer à gagner que Sergio García a, qui malgré les années ne se lasse pas de poursuivre et de relever ses défis.

Sergio García à l’Augusta . Masters

L’Augusta Masters est l’un des tournois les plus spéciaux du circuit pour Sergio García, puisqu’il a eu l’honneur en 2017 de pouvoir gagner et prendre la mythique veste verte qui fait passer le joueur qui la porte au Olympe histoire du golf mondial.

