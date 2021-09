Sergio García et Dustin Johnson, prix Nicklaus-Jacklin à la Ryder Cup

Les Prix ​​Nicklaus-Jacklin, présenté par AON et qui reconnaît esprit sportif, travail d’équipe et résultats en Ryder Cup, a été décerné en 2021 à Sergio Garcia déjà Dustin Johnson. Le prix a été présenté pour la première fois dans cette édition du tournoi, conclue par une nette victoire américaine.

Les États-Unis ont battu l’Europe 19-9 dans une édition qui commémorait pour la première fois l’attribution d’un putt d’un demi-mètre qui Jack Nicklaus a fait pour Tony jacklin pour que leur match se termine par un match nul. Pour cette raison, un joueur de chaque équipe a été récompensé lors d’un vote effectué par l’équipe elle-même. Nicklaus et Jacklin; anciens capitaines de la Ryder Cup Paul Azinger et Paul McGinley; le président de la PGA d’Amérique, Jim Richerson; le président de la PGA de Grande-Bretagne et d’Irlande, Alan White, et le PDG d’AON, Carlo Clavarino.

Dustin Johnson, récompensé à la Ryder Cup

Hailey Garrett / PGA of America / Autres sources

“C’est un honneur d’être partenaire de la Ryder Cup de présenter ce prix inaugural qui symbolise à la fois qui nous sommes et ce que nous représentons chez Aon », a déclaré Clavarino. “Sergio García et Dustin Johnson ont reflété l’esprit de ce tournoiIls ont fait preuve de très bonnes décisions pour le bien de leur équipe, l’excellence et l’esprit sportif », a-t-il ajouté.

Pour sa part, Sergio Garcia apprécié le prix. “J’aime la Ryder Cup», a déclaré Sergio, détenteur du record de matches (25) et de points gagnés (28,5) dans la compétition. “Nous connaissons tous le beau moment entre Nicklaus et Jacklin il y a 50 ans, et Je suis fier d’être l’un des premiers récipiendaires”, a déclaré l’homme de Castellón.