Sergio García et Jon Rahm, éliminés du World Match Play

27/03/2021 à 23:21 CET

Le Golf World Match Play, qui se déroule à Austin (Texas), s’est retrouvé sans représentation espagnole en demi-finale du tournoi ce samedi après les deux Espagnols qui ont atteint les quarts de finale dans la matinée. Sergio García et Jon Rahm, ont perdu leurs duels de l’après-midi, pour être éliminé aux portes des demi-finales.

Le premier à tomber a été le Castellón Sergio García, qui après avoir atteint les quarts de finale le matin après avoir battu Erik Van Royen avec un peu de réconfort (3/2), n’a pas si bien fait la séance de l’après-midi, où une place a été jouée en demi-finale.

Sergio, avec un jeu plus erratique, était pratiquement en remorque tout son retour contre le Français, qui contrôlait le duel dès le sixième trou sans laisser réagir l’homme de Castellón, pour finir par abandonner le match au trou 15, par 4/3.

Rahm, pas de choix

Jon Rahm ne pouvait pas non plus entrer en demi-finale, qui a cédé lors de son match de quart de finale, contre la nord-américaine Scottie Scheffler, par 3/1. Barrika était dele duel à la remorque, pratiquement dès le premier trou, et n’a pas pu mettre son rival en difficulté.

Dans les autres manches, Billy Horschel a devancé Tommy Fleetwood au 19e trou, tandis que Matt Kuchar a battu son compatriote, Brian Harman, 2/1.