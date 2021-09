Sergio García et Jon Rahm, pour tirer la voiture de l’Europe dans la Ryder Cup

21/09/2021 à 18:14 CEST

L’Europe se rend dans le détroit de Whistling dans le but de conserver sa victoire à la Ryder Cup après avoir remporté l’édition 2018 à Paris. Et si quelqu’un peut tirer le wagon de l’équipe européenne eC’est précisément le duo espagnol qui participera au tournoi, qui débutera vendredi prochain dans le Wisconsin.

Et nul ne doute que Jon Rahm, numéro un mondial, et Sergio García, de Castellón, le joueur qui a remporté le plus de matchs dans le Ryder (22), ils doivent sheu les clés du succès de l’Europe, qui arrive en victime devant une puissante équipe américaine.

Rahm est présenté sur Whistling Straits en tant que leader mondial, après une saison réussie où il a réalisé son premier Major, l’US Open et voulant réitérer la victoire remportée en 2018, lors de sa première apparition avec l’équipe.

Rahm, le nouveau Seve ?

Il n’a pas eu une première justement brillante (1 victoire et deux défaites), mais maintenant il arrive beaucoup plus mûr et préparé pour le rendez-vous où il affrontera ses rivaux habituels sur le PGA Tour. Rahm veut être important dans cette compétition comme Seve l’était.

« Et si Rahm pouvait être le nouveau Seve of the Ryder ? Absolument & rdquor;, a déclaré le capitaine de l’Europe, Padraig Harrington, qui compte sur l’inspiration de Barrika pour se battre pour une nouvelle victoire à Ryder.

Bien que si un joueur représente le succès dans cette compétition par équipes, c’est Sergio García de Castellón. Borriol n’a pas obtenu la place sur ses propres mérites, mais personne ne doutait que Harrington l’inclurait dans l’équipe.

Sergio apporte du caractère à l’équipe

Sergio respire la passion, le leadership et aussi beaucoup de points pour l’Europe. Dans ses neuf participations, Il a joué un total de 41 matchs, avec 22 victoires, 12 défaites et sept nuls.

Je suis extrêmement heureux d’avoir eu la confiance de Harrington et des vice-capitaines pour être l’une des élections. “Il n’y a rien de plus important pour moi que de gagner la Ryder Cup. Je prends les six Ryders que j’ai pu gagner avec l’Europe. Cela est le plus important. Évidemment, mes points ont aidé, mais je n’échange aucun Ryder contre plus de points & rdquor;, a-t-il expliqué.

L’Europe dans son ensemble a posé ce mardi avec la Ryder Cup à Whistling Straits

Nous verrons comment le natif de Castellón qui aura plus d’aide de Rahm, beaucoup plus mature, répond dans ce nouveau rendez-vous et avec la confiance d’être le numéro un mondial.