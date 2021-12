Sergio García : « Je veux que les gens sachent que je suis venu pour tout laisser sur le ring »

Sergio García, récupérant le Trophée ESPABOX-Ignacio Ara, du meilleur boxeur espagnol 2019-2020

Ce sont les dernières déclarations de notre quadruple champion d’Europe Sergio Garcia à Los Angeles, où il affrontera une élimination mondiale contre Sébastien Fundora Dimanche soir:

« Je suis heureux d’avoir ce genre d’opportunité lors d’un événement de cette ampleur. Je veux en profiter. Nous avons travaillé très dur pour arriver ici, et je sais que je dois faire de mon mieux pour tirer le meilleur parti de cette opportunité que j’ai.

«Je suis venu pour gagner ce combat et gagner le cœur des fans. je ne vais pas courir. Je vais tenir bon, être agressif et montrer à tout le monde que je suis un combattant garanti pour longtemps.

« Fundora est un adversaire intéressant. Il n’est pas courant de voir quelqu’un de votre taille dans notre division. Je me suis entraîné avec de nombreux combattants qui étaient de sa taille et beaucoup plus lourds. Cette préparation me sera bénéfique le soir du combat.

« Les fans aux États-Unis et en Europe sont très différents, mais au final, le ring est le même et nous ne serons pas intimidés en combattant dans un nouveau pays. Je veux que les gens sachent que je suis venu ici pour me battre de tout mon cœur et tout laisser sur le ring. Les fans peuvent compter sur un grand spectacle dimanche soir. »