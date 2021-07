Sergio García n’a pas une bonne “journée de déménagement” avec un retour de 73 coups

Ce n’était pas un “jour de déménagement” à utiliser pour le Castellón Sergio Garcia à son 24e British Open et 92e Grand Chelem depuis ses débuts dans les tournois majeurs à Royal Lytham, lors de l’Open de 1996. Tour de 73 le troisième jour, trois au-dessus du par, pour 210 au total, par, et classé au-dessus de la 40e place.

Et que Sergio a entamé son troisième tour dans le Royal Saint-Georges comme il faut le faire quand on veut ramer le plus possible un samedi : birdie au trou 1, ce qui était un mirage car au trou suivant il a marqué un double bogey-6 avec trois putts et ratant le deuxième d’un très distance courte.

Là s’est terminée l’histoire du “Movement Day” – le soleil brillait, le peu de vent et les drapeaux étaient plus compliqués – pour Borriol’s, qui alternait birdies avec bogeys, un roller coaster, pour finalement ajouter le double bogey précité, quatre bogeys et trois oiseaux.

Il restera donc un an de plus comme le meilleur résultat d’un Britannique pour le champion de l’Augusta Masters en 2017, vice-champion de 2007 à Carnoustie et 2014 à Hoylake. Il reste encore 18 trous à jouer pour l’Espagnol mais il nous semble impossible que ce dimanche il se hisse à la deuxième place du classement.