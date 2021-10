Sergio Garcia ne fait pas la coupe dans sa défense des fermes Sanderson

in

recrues américaines Sahith Theégala, qui tenait la tête, et Will Zalotaris, avec son compatriote nick watney terminé en tête du classement lorsque le deuxième tour de la Championnat des fermes Sanderson après avoir accumulé 131 hits (-13).

Les trois joueurs se sont retrouvés avec un avantage sur leurs compatriotes Cameron Young et Hayden Buckley, qui partageait la quatrième place avec 132 (-12).

La surprise du jour était le champion en titre, l’Espagnol Sergio Garcia, qu’il n’a pas pu dépasser le cutoff établi en 139 (-5) après avoir délivré une carte signée de 70 (-2) pour un cumulé de 140 (-4).

García avait joué la semaine dernière avec l’équipe européenne dans l’épuisant Ryder Cup, à Whistling Straits, où il a établi le meilleur record de victoires de tous les temps après avoir battu le Britannique Nick Faldo.

Qui l’a surmonté était l’amateur espagnol Eugenio Lopez Chacarra, qui a livré une carte signée de 68 (-4) pour un cumulatif de 137 (-7) et se partage la 27e place avec 13 autres joueurs.

Le joueur de l’année dernière Université d’État de l’Oklahoma il a réussi cinq birdies, dont trois consécutifs depuis le troisième trou, et un bogey sur la normale 3 du 10.

Zalatoris a estimé qu’il ne pouvait pas manquer sur le green et l’a rarement fait vendredi pour établir le record du parcours avec 61 coups (-11).

Élu PGA Tour Rookie of the Year bien qu’il n’ait pas le statut complet l’année dernière, il a fait paraître si simple dans le Country Club de Jackson que son putt le plus long pour la normale était inférieur à un mètre.

L’un des pires coups qu’il a réussis était sur la normale 5 du troisième trou après avoir fait demi-tour. Il s’est évanoui dans un bunker à environ 27 mètres et a tiré à moins d’un mètre, transformant un tir difficile en un autre birdie.

“Les jours où je fais six mètres, ce sont les jours où je finis par faire un gros tour, car je serai toujours le gars qui frappera plus de 14 greens pour me donner des opportunités”, a déclaré Zalatoris. “Je pense que je suis prêt à terminer un excellent week-end.”

Watney, qui vient de connaître sa pire saison en une décennie, a pris un bon départ avec un autre bon tour. Il a ouvert avec quatre birdies sur six trous et n’a lâché qu’un seul coup pour atteindre 66 (-6).

Theegala a également tenu bon après avoir commencé à 64 ans, nouveau territoire pour la recrue californienne à son deuxième départ en tant que membre du PGA Tour. Il a contribué l’aigle sur le troisième trou par 5 pour revenir dans le mix. Theegala a terminé avec un putt d’un peu plus de trente pieds pour un 67 (-5).

Buckley et Young ont enregistré 65 coups sûrs (-7) chacun et étaient à 1 coup derrière. Roger Sloan du Canada a tiré 67 (-5) et était à 2 tirs derrière avec un cumulatif de 133 (-11).

L’ancien champion de l’USOpen Gary Woodland il a décoché deux coups de derrière le neuvième green sur son dernier trou et a réussi un boguey pour un 73 (+1) qui l’a empêché de franchir le cut d’un seul coup.