Sergio García ne se qualifie pas pour les points mais participera à la Ryder Cup 2021

Sergio García, la semaine dernière lors du Tour Championship. (© Golffile | Scott Halleran)

Sergio Garcia a terminé dixième au classement valable pour le classement mondial dans le Championnat de tournée. Vous savez, nous nous référons à ce tableau parallèle qui ne mesurait que le nombre de coups ajoutés pendant les quatre jours de Lac de l’Est et sans compter les coups portés par le Coupe FedEx. C’est-à-dire qu’en trois séries éliminatoires jouées, le golfeur de Borriol a ajouté deux top dix. Il est vrai que ce résultat ne lui a pas permis de rentrer dans l’équipe de la Ryder cup. Ce n’était pas suffisant pour gagner le classement direct, mais on peut dire qu’il a fait ses devoirs pour remporter l’invitation à Détroit de sifflement sans aucun doute.

Sergio n’a pas obtenu de points dans l’équipe Ryder, mais il est resté aux portes. Concrètement, il est le premier à figurer sur la liste des points du classement mondial, juste derrière Shane Lowry. Le golfeur de Castellón a terminé ce processus de qualification avec 206,67 points au classement mondial et 2 288,89 sur la liste européenne. Si l’on tient compte du fait qu’il n’a pratiquement pas joué de tournois réguliers de l’European Tour, ses données sont bien plus que bonnes. Vous n’en rajouterez pas car vous avez décidé de vous reposer cette semaine et de ne pas être en Wentworth, précisément pour se rafraîchir au Ryder. Quoi qu’il en soit, le carré l’a mérité à la sueur de son front et personne ne pourra dire qu’il ne l’a pas mérité.

Comme vous le savez, cette semaine à Wentworth clôt l’échéance des qualifications européennes pour la Ryder Cup. Championnat BMW PGA il distribue un tas de points et peut provoquer de réels changements dans le classement. Sans aller plus loin, nous anticipions déjà qu’il y a 15 joueurs qui ne sont pas dans l’équipe Ryder pour les points et qui ont la possibilité mathématique de le faire. Evidemment, plus tard cela dépendra d’autres résultats, certains plus que d’autres, mais tous ceux-ci ont encore un petit espoir d’être aux ordres de Padraig Harrington pas besoin d’attendre une invitation.

La liste des 15 joueurs à surveiller de près à Wentworth est constituée, du plus au moins, par Bernd Wiesberger, Victor Perez, Robert MacIntyre, Guido Migliozzi, Thomas Detry, Richard Bland, Danny Willett, Matthias Schwab, Justin Rose, Rasmus Hojgaard, Calum Hill, Ian Poulter, Alex Noren, Matt Wallace et Henrik Stenson. Même Calum Hill a des options pour figurer sur les listes européennes et mondiales, tandis que Poulter, Noren et Wallace ne sont que pour le monde. Dans de nombreux cas, cela ne vaut que la peine de gagner et d’attendre d’autres résultats, mais nous ferons le calcul plus tard dans la semaine. Pour l’instant, il convient de rester sur cette idée : il y a 15 joueurs qui sont à Wentworth avec le rêve plus ou moins proche, mais réel après tout, de pouvoir se qualifier pour la Ryder Cup.

À l’heure actuelle, l’équipe est composée de Jon Rahm, Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton et Rory McIlroy, via l’Europe, et Viktor Hovland, Paul Casey, Matthew Fitzpatrick, Lee Westwood et Shane Lowry, via le monde entier. Après Wentworth, Harrington devra faire trois choix triés sur le volet… En fait, il n’aura qu’à en faire un, puisque les deux autres sont très clairs qu’ils seront pour Sergio García et Ian Poulter.