Sergio García ouvre la 43e Ryder Cup avec son tir au tee 1

Sergio Garcia était chargé d’ouvrir le 43e Ryder Cup frapper le premier coup sur le tee d’un de ses quatuor du matin en couple avec Jon Rahm avant le l’ancien numéro un mondial Jordan Spieth et Justin Thomas.

Une reconnaissance de tout ce que le golf espagnol a signifié dans cette compétition depuis 1979 : l’actuel numéro un mondial et le joueur avec le plus de points dans l’histoire de la Ryder Cup (25,5 points, plus que toute l’équipe américaine réunie).

La confiance de Harrington dans le couple espagnol est absolue et Castellón et Basque sont sortis prêts à relever le défi de marquer le premier point européen. “Nous allons y mettre cette énergie et ce feu espagnol pour marquer le premier point pour l’Europe”, ont-ils déclaré après l’inauguration jeudi.

L’apparition du tee 1 était spectaculaire, avec une grande tribune semi-circulaire pleine de public, à l’image et à la ressemblance de celle qui a été installée au Gol National, à Paris, en 2018.