Sergio García prend sa retraite du football professionnel

13/08/2021 à 13:09 CEST

Paula B. Navarro

Ce vendredi le joueur Sergio Garcia a publié une lettre émouvante sur son profil Instagram, dans laquelle il a fait savoir qu’il avait décidé de prendre sa retraite du football professionnel. Sa carrière de footballeur passe par de grands clubs comme FC Barcelone, ​​Levante UD, Real Saragosse, Real Betis Balompié, RCD Espanyol, Al-Rayyan SC, Équipe nationale catalane, Équipe nationale espagnole et le dernier dans lequel le Montañesa Football Club a été.

Le joueur qui a été Champion d’Europe en 2008, Il a reçu de nombreuses expressions d’affection dans la publication où il a communiqué la nouvelle. Parmi toutes les personnalités, certains joueurs de la Équipe de l’Espanyol, Esteban Granero, Xavi Hernández, Enric Gallego, Borja Iglesias, Lucas Vázquez, Borja Krkic …

“Bonjour la famille, le football a été avec moi toute ma vie. Dès mon plus jeune âge, dans le quartier, le bal a été mon compagnon inattendu“, la publication a commencé.”Il est maintenant temps de dire jusqu’ici ! Je prends ma retraite en tant que footballeur après une vie amoureuse de ce sport béni. Et bien sûr, je ne peux pas le quitter sans d’abord remercier publiquement le soutien de ma famille, de ma femme, de mes enfants et de mes parents. Tu as été mon moteur principal de continuer à se battre au jour le jour », a-t-il communiqué.

Sergio a remercié tous les clubs avec lesquels il a été tout au long de sa carrière sportive : “Le football m’a beaucoup apporté au fil des ans. De chaque club, je prends quelque chose de spécial, car sans eux, rien de tout cela n’aurait été possible“.”Merci à tous de m’avoir permis de participer à votre histoire et merci à vos hobbies qui m’ont toujours témoigné leur affection la plus sincère“il a continué.

D’autre part, il a également tenu à remercier tous les collègues avec qui il a partagé un dressing : “Je tiens également à remercier le soutien de tous les collègues avec qui j’ai partagé une garde-robe, en particulier ceux qui ont fini par devenir amis et qui ne m’ont jamais fait défaut quand j’en avais besoin. Ici j’inclus aussi mon représentant qui a toujours été là et m’a guidé avec loyauté. »

“Ce n’est que la fin d’une partie de mon histoire d’amour avec ce sport, celle d’un footballeur. Même si la balle est sûre de continuer à rouler près de moi. Merci beaucoup et à bientôt !“, s’est-il terminé.