Sergio García reste à l’écart de la coupure dans le dernier souffle

10 avril 2021 à 00 h 59 CEST

L’Augusta Masters atteint le dernier moment du week-end, et seuls Jon Rahm et le vétéran José María Olazábal seront présents jusqu’à dimanche.. Sergio García n’a pas pu améliorer la journée de jeudi, et a été laissé de côté par un coup (+4)

Après une première journée de notation avec un parcours Augusta qui ne permettait pas de fioritures sur les greens, Rahm et Sergio García l’ont joué le deuxième jour., dans le but d’entrer dans les deux derniers jours où il est ditIdentifiez le tournoi et où tout peut arriver.

Rahm a su tenir le gars le jour de la coupe bien que “ chasser ” le leader, l’Anglais Justin Rose, ne sera pas facile, après avoir terminé la deuxième journée à parité sur le terrain (72) et donc il continue de mener le tournoi seul, avec 137 coups.

Rose, leader mais moins

Les Anglais ont terminé leader mais moins, après que le nouveau venu surprenant Will Zalatoris et son compatriote Brian Harman soient venus juste un coup donc tout reste ouvert pour le week-end.

Certains des favoris ont déjà commencé à tenir la tête aux premières places, comme le récent vainqueur du Valero Texas Open, Jordan Spieth, qu’après un round de 68 coups sûrs (-3), il est déjà quatrième, avec 139 coups sûrs, juste deux derrière les Anglais.

Son ami, Justin Thomas, à la recherche de sa première veste, traque également Rose, tout comme Tony Finau, qui a toujours terminé parmi les premiers classés, mais qui ne connaît pas le triomphe d’Augusta.

Le défenseur ne peut pas répéter

Le défenseur du titre, Dustin Johnson, étonnamment a été laissé de côté, après avoir accumulé trois bogeys presque consécutifs dans les derniers trous, cela ne lui permettra pas de se battre pour la deuxième veste consécutive.

Rahm a réussi à maintenir un tour régulier, à terminer la journée au pair (144), donc sa présence le week-end était garantie. Plus de problèmes Sergio García de Castellón avait, après le +4 le premier jour.

Borriol est sorti prêt à changer le signe de sa chance dans le tournoi et a commencé de manière sensationnelle, avec trois birdies dans les cinq premiers trous. Bien qu’il ait trébuché dans les sixième et septième pour ajouter un nouveau birdie dans les neuf.

Dans les neuf derniers, les choses se sont compliquées pour lui. Un autre birdie et bogey, a quitté le Castellón avec +3, à la limite de la coupe, avec deux trous à jouer. Échec à 17 ans, pour revenir à +4 et il avait désespérément besoin du birdie sur 18 pour rester dans le corvous, mais a échoué.

Maintenant, un autre tournoi avec Rahm recommence, optant pour tout, bien que loin de Rose. C’est encore possible.