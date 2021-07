Sergio García revient pour profiter d’un lien signant deux sous le pair

Ce 2021 marque le 25e anniversaire des débuts d’un imberbe Sergio Garcia –Il a obtenu le droit d’y jouer grâce à sa victoire l’année précédente au Championnat d’Europe amateur individuel à El Prat– dans le Open de Grande-Bretagne.

C’était en juillet 1996 et les liens à l’époque, le Royal Lytham et Sainte-Anne, où Seve Ballesteros, qui a été le parrain de Castellón toute la semaine, avait remporté deux de ses trois cruches d’argent en 1979 et 1988.

Sergio, à l’âge de 16 ans et le plus jeune à jouer un Open au 20e siècle, n’a pas fait la coupe et 11 ans plus tard, il a décroché son premier titre en Carnoustie, où il a perdu au bris d’égalité contre Padraig Harrington.

Sept ans plus tard, il était 2e du Royal Liverpool à Hoylake seulement dépassé par un alors imbattable Rory McIlroy. Le British Open a toujours été son “major” préféré mais c’est à Augusta que l’homme de Borriol a finalement remporté son premier Grand Chelem de 2017, le Masters.

A 41 ans, et dans son 24e britannique et 92e “grand” – égalant le record de Txema Olazábal-, Sergio est revenu ce jeudi pour profiter d’un enchaînement signant 68 tirs, deux sous la normale, lors d’une première journée où il a combiné succès et erreurs, c’est-à-dire cinq birdies et trois bogeys, pour se placer dans le top 20, 4 coups derrière le chef Louis Oosthuizen.

Plusieurs fois, le poing de Castellón a levé le poing, une démonstration de plus qu’il ne devrait jamais être écarté lorsqu’il s’agit de jouer un lien. Il a réalisé 10 top 10, et deux lors des deux dernières éditions à Sandwich (2003 et 2011).

